Основателя Yota Сергея Адоньева лишили болгарского гражданства

Болгария лишила гражданства российского миллионера и основателя телекоммуникационной компании Yota Сергея Адоньева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на болгарское министерство юстиции. Произошло это в мае прошлого года, но стало известно об этом только сейчас.

Минюст объяснил решение судимостью Адоньева за мошенничество в США 20 лет назад. Тогда бизнесмена приговорили к 30 месяцам тюрьмы. После освобождения его экстрадировали из США.

Болгарский паспорт бизнесмен получил в 2008 году за особые заслуги. Почему власти не учли информацию о приговоре Адоньева при выдаче гражданства, неизвестно. На это обратила внимание Болгарская служба Радио Свобода.

Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние бизнесмена в 700 миллионов долларов. В начале 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала Адоньева одним из спонсоров своей предвыборной кампании.

Сегодня стало известно, что правительство Болгарии решило отказаться от предоставления гражданства состоятельным иностранцам, претендующим на паспорт страны в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции. Минимальная сумма вложений в экономику Болгарии для получения гражданства составляла один миллион левов (около 500 тысяч евро).

По данным болгарского антикоррупционного фонда за последние 10 лет власти страны выдали паспорта 225 иностранцам. Из них 125 - россиянам.