Население России сократилось впервые за 10 лет

Численность населения России в 2018 году сократилась почти на 87 тысяч человек и составляет сейчас чуть более 146,5 миллионов. Последний раз население сокращалось в 2008 году, после чего наблюдался рост. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предварительные оценки Росстата. О причинах сокращения численности не сообщается.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Самая высокая смертность, по её словам, зафиксирована в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Эксперты среди причин убыли населения называют сокращение рождаемости, так как в так называемый "детородный возраст" вступило малочисленное поколение 1990-х годов.