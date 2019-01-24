Мадуро и самодуро: Рунет жарко обсуждает события в Венесуэле

Взгляды россиян в эту ночь были прикованы к Венесуэле: там спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом. В этом качестве его почти сразу признали большинство стран Южной Америки, США и Канада (подробнее - здесь)

Сергей Давидис:

Победы венесуэльскому народу! Редкий случай, когда я согласен со стариком Трампом.

Александр Морозов:

исторический день: венесуэльцы закончили эти постчавесовские мучения с Мадурой. легко не будет. но во всяком случае это лучше, чем бессмысленный "ужас без конца".

Андрей Санников:

Позвонил венесуэльским друзьям поддержать. Почувствовал напряжение в 100 тысяч вольт и решимость.

Алексей Табалов:

Коль сами не можем, так хоть за венесуэльцев поболеть и пожелать им удачи.

Михаил Виноградов:

Читайте завтра утром в социальных сетях и телеграм-каналах:

• Революцию возглавил венесуэльский Навальный

• Революцию возглавил венесуэльский Володин

• Неудача венесуэльского проекта «Преемник» - уроки и последствия для России-2024

• Газпром и Новатэк в отличие от некоторых строили прагматичные международные связи – акции вверх

• Мусорную/пенсионную реформу/введение соцнорм энергопотребления/вынос Ленина из мавзолея надо остановить – иначе будет хуже Венесуэлы

• Лукашенко (Порошенко?) паникует

• Лукашенко (Порошенко?) торжествует

• Теперь острова наши

• Теперь острова все

• Как похорошела Венесуэла при Мадуро

• Паника в Воронеже в преддверии ответных мер

Анатолий Несмиян:

Возникает ситуация двоевластия, и теперь каждый из имеющихся в Венесуэле президентов прямо заинтересован в том, чтобы прекратить его, естественно, в свою пользу. В этом смысле маркером происходящего станет, кому будут присягать на верность системные институты - гражданская и военная власть.

Кстати говоря, в случае, если армия объявит о нейтралитете, то крушение наркодиктатора может произойти быстро и буднично. Вот он был - и его больше нет. Очень часто великие геополитики и "Кто если не он" заканчивают именно так - обыденно и буднично. Еще вчера его приветствовала ревущая толпа, а уже сегодня пару уставших сержантов ставят к стенке или ему приходится на вертолете драпать в Ростов.

Гера Князев:

Ставлю на то, что парочка наших Ту-160, недавно слетавших в Венесуэлу, заблаговременно перевезла золотые унитазы Мадуро и скоро нам покажут очередного друга России в заснеженном Подмосковье.

Вэлкам, Николас )

Сергей Кальварский:

Сейчас личный пилот Мадуро водит пальцем по карте и шепчет: Rostov, Rostov...

Дмитрий Гудков:

И вроде бы какое нам дело до венесуэльской мадуры? А все равно как-то тепло на душе. Не вечна мадура-то, будет и на нашей улице праздник.

Тем временем где-то грустит одинокий игорьиваныч, занюхивает колбаской, вспоминает, сколько невозвратных кредитов ушло в такую далёкую Венесуэлу. А ведь могло бы ему...

Viva la revolucion!

Ирек Муртазин:

Почему эти новости тревожны для «Роснефти»? Дело в том, что «Роснефть» серьезно вложилась в Венесуэлу. Поговаривают, что общая сумма вложений близка к 10–12 млрд долларов.



Но корм, похоже, оказался не в коня… Страна на грани банкротства, несмотря на огромные запасы нефти…



Если оппозиция снесет Мадуро, вложения «Роснефти» в Венесуэлу могут оказаться напрасными.

Илья Вайцман:

А возврата венесуэльских кредитов нам, похоже, не видать, как своих ушей без зеркала...

Алексей Алешковский:

Переиграли нас в Венесуэле, не помог экономический десант

Антон Громов:

Так, так, так, что там у нас? Снова открывается сезон плачей верных путинских патриотов по разного рода несвежим и эпически <потерянным> «союзничкам» из стран третьего мира? Что венесуэльский сынку, помогли тебе твои Ту-160 и нефтяной любитель корзинок с колбасками?

Александр Коляндр:

Россия дала кредит Януковичу. Через два с половиной месяца его снесли. Россия дала кредит Мадуро - аналогичный результат.

На прошлой неделе Россия дала небольшой кредит лидеру Зимбабве....

Роман Попков:

В связи с событиями в Венесуэле хочу передать пламенный привет Игорю Сечину, Владимиру Путину, Сергею Шойгу и прочим орлам российской государственности, пичкавшим деньгами режим, про который абсолютно все было понятно еще пять лет назад. Чо, кстати, помогли Мадуро наши бесподобные, смертоносные бомбардировщики Ту-160?

Но ладно, за работу. Давайте теперь суданскому Омару аль-Баширу помогать.

Кирилл Шулика:

Путин и Сечин выдали Венесуэле $17 млрд кредитов с 2006 года. Пока дети в обморок в Кемерово падают, если что... Но я о другом. Смотрите, какие пещерные в XXI веке режимы являются союзниками нынешней России. Да и, откровенно говоря, союзники только потому, что им нужны деньги. В том, что это любовь за деньги беды большой нет. Большая беда то, что эти режимы коррумпированные, власть воров, часто и убийц, дни которых сочтены. И не потому, что плохая Америка вредит, а потому, что их время прошло, ибо мир поменялся. И вот сейчас внешняя политика России заключается в том, что она деньгами вместо живой воды пытается воскрешать мертвых. ЦАР, Судан, Венесуэла. Ну буквально страна в роли Григория Грабового. Вот это и есть главное свидетельство политической отсталости.

Иван Бабицкий:

Интересно - откуда вдруг в фб столько людей, которых беспокоят кредиты, выданные Россией Венесуэле: т.е. что деньги, которые должен был не вернуть Мадуро, теперь не вернёт кто-то другой?

Многие подозревают - более или менее серьёзно - что Россия может вмешаться в происходящее.

Аркадий Дубнов:

А вот с Венесуэлой Трамп явно поторопился, признав свержение нашенского Мадуро, Путин ведь такой обиииидчивый, столько в него вложено, а оттуда вывезено...

Константин Калачёв:

Сколько-сколько Россия "вложила" в Венесуэлу? - Не вложила, а подарила. - Значит подарит и ЧВК "Вагнера".

Николай Руденский:

Самое время посылать в Венесуэлу вежливых людей - какой-нибудь небольшой полуостров оттяпать,

Роман Романенко:

Ограниченный контингент советских войск в Венесуэле?

Алексей Шабуров:

Если Мадуро все-таки свергнут (что пока не факт), то что скажут наши? Будут ли говорить, что это государственный переворот, насильственная смена власти и что Мадуро остается легитимным главой государства? Откажутся ли признавать нового 35-летнего президента?

Интересно будет сравнить это с реакцией на события в Армении, где наши очень легко и быстро признали Пашиняна. Или с Зимбабве, где мы тоже спокойно признали Мнангагву, хотя он де-факто сверг Мугабе.

Николай Митрохин:

То что происходит в Венесуэле - хороший кейс и для России. То есть, сможет ли диктатура стрелять в людей при стотысячных протестах и полной легиматизации оппозиции иностранными государствами? И что из этого выйдет при прямом столкновении?

А вообще я несколько дней назад тут писал, что в Венесуэле дело возможно закончится внешним вторжением (той же организации американских государств, например), так вот - эти признания прямо создают для этого юридическую базу. Ведь нет ничего законнее защиты законного и признанного миром президента от узурпатора.

И выступлений в таком ключе хватает.





Мария Захарова:

Посмотрела новости. На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть.

Олег Ясинский:

Независимо от различных личных мнений о Николасе Мадуро и политике его правительства, он является единственным легитимным президентом Венесуэлы и сегодня началось осуществление международного плана по его свержению и приведению к власти послушного США режима. Руководство заговором осуществляется из Госдепа и борьба идёт за восстановление штатовского контроля над богатейшими в Западном полушарии запасами нефти. Все остальное - лирика и демагогия. СМИ за несколько недель превратили никому неизвестного политического авантюриста во «временного президента Венесуэлы», назначенного на эту должность Трампом и «признанного» местными банановыми демократиями, наподобие колумбийской, бразильской, аргентинской и чилийской, готовыми по команде «фас» из Вашингтона начать международное вторжение в Венесуэлу.

Платон Беседин:

Как работает самая совершенная демократия в мире?

Мужчина приходит на митинг. Объявляет себя президентом. Трамп признаёт мужчину президентом Венесуэлы. Диктатор Мадуро, адьос!

Выборы? Конституция? Нет, не слышали. В Никарагуа, Чили, Сальвадоре, Гондурасе – да много где! – сработало же. И в Венесуэле сработает. Lord bless America.

И все скажут: да-да, так и надо. Гнать диктаторов вон – и никаких нарушений правовых норм.

Лаура Цаголова:

Америка разбушевалась и предлагает Мадуро сдаться.

Instagram снимает верификацию с аккаунта Мадуро ровно через час после начала госпереворота. США прилюдно одобряют своего западло-"подкидыша" через 25 минут.

Бинго!

Страны-подстаканники для гранёной демократии выстраиваются в очередь, чтобы побыстрее признать венесуэльского чёртика из звёздно-полосатой табакерки, объявившего себя кризисным менеджером с полномочиями ликвидатора несговорчивых.

Трамп готовится смотреть по телевизору, как разрывают в клочья очередного непокорного Законного?

Призрак "ливийского счастья" шагает по планете...

Дарья Митина:

Закoнный президент - на улице, с людьми, а клoун - прячется в кoлумбийскoм пoсoльстве. Пoчувствуйте разницу.

Илья Матвеев:

Классная венесуэльская "диктатура": отбила два военных переворота, честно выигрывала все выборы и референдумы, последние парламентские выборы так же честно проиграла. А вот президентские, поди ж ты, всё-таки снова выиграла (оппозиционеры потребовали провести повторные, только без Мадуро - а то за него люди голосуют). Финал: "диктатура" свергнута в результате третьего военного переворота. США уже "призвали военных восстановить демократию" (sic). Действительно - а кому как не военным?! Они же настоящие демократы, это все знают. А Мадуро тиран. В общем, ещё одна победа свободы в западном полушарии.

Такое бурное обсуждение неизбежно вызывает иронию, ведь большинство спорящих едва ли являются специалистами по Южной Америке.

Иван Преображенский:

Знаю в России в Институте Латинской Америки одного реального специалиста по Венесуэле. Но сейчас моя лента содрогается от поступи венесуэловедцев и мадурознавцев

Дмитрий Бавырин:

Специалисты по Венесуэле люди чрезвычайно скрытные. Долгие годы они скрывались на просторах России, да так успешно, будто и вовсе нету их. А их <полно>!

В ГРУ таких навыков остро не хватает.

Да и исход противостояния совсем не ясен.



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Кирилл Бенедиктов:

Прежде чем радоваться падению Мадуро, как это делает у меня половина френдленты, или переживать по этому поводу, или злорадствовать из-за 17 миллиардов российских кредитов, полученных Каракасом, подумайте, друзья мои, вот о чем.

В то время, как многие другие страны отказались вести бизнес с Венесуэлой, Китай свою поддержку удвоил. За последнее десятилетие Венесуэла получила от Китая более 62 миллиардов долларов, что составляет 53% всех денег, предоставленных Китаем странам Латинской Америки. В настоящее время доля Китая во внешнем долге Венесуэлы составляет 23 миллиарда долларов, что делает Пекин крупнейшим кредитором Каракаса.

Радоваться или плакать рано.

Ничего еще не решено.

Максим Трудолюбов:

Где приземлится Мадуро, если придется ему все-таки вылететь? Кажется не в Ростове-на-Дону. Скорее где-то под Шанхаем.

Правительство России и «Роснефть», начиная с 2006 года выдали Каракасу не менее $17 млрд кредитов (расчеты Reuters).

Зато Китай с 2008 года предоставил кредитов Венесуэле на $70 млрд, с выплатами как деньгами, так и нефтью - оценки Ecoanalitica.

Около недели назад в Венесуэле была делегация из Китая (почти одновременно с российской) и обсуждала новый кредит на $5 млрд и стратегическое соглашение по золотодобыче.

Сергей Голунов:

По поводу последних венесуэльских событий. Да, вмешательство в дела суверенных стран на основе произвольно применяемых критериев, наверное, плохо. Но чисто гипотетически было бы неплохо установить какую-то совокупность пороговых критериев, при несоответствии которым (если это несоответствие является результатом сознательной политики правительства) режим, по меньшей мере, теряет свою международную легитимность. Вот что заставляет венесуэльское правительство упорно проводить такую идиотскую экономическую политику с такими катастрофическими последствиями для страны?!

Максим Жих:

Уго Чавес был классическим левым националистом. И поскольку я сам тоже левый националист, я ему очень сильно симпатизировал. Чавес реально пытался добиться перераспределения национального богатства Венесуэлы в пользу простого народа и вытащить его из нищеты, плюс обладал огромной харизмой. Но крайне неудачно выбрал преемника. Мадуро не имеет и десятой доли харизмы Чавеса, а стержнем его политики сделалась борьба за удержание власти, соответственно, плюшки пошли уже не народу, а бюрократическому аппарату и силовым структурам, и началось становление обычного номенклатурно-полицейского режима и очередной унылой латиноамериканской автократии, коих там итак чуть меньше чем до хрена. Всё как обычно: революцию сожрали бюрократы. С закономерным итогом.

Алексей Макаркин:

И провозглашенный президентом Венесуэлы председатель Национального собрания Хуан Гуайдо, и один из его заместителей Сталин Гонсалес (в Латинской Америке любят называть детей в честь пролетарских вождей – например, президента Эквадора, бывшего левака, а ныне центриста, признавшего Гуайдо, зовут Ленин) – это выходцы из студенческого протестного движения нулевых годов. Один тогда изучал инженерное дело, другой – право, и оба были радикальными противниками Уго Чавеса, находившегося в зените своей популярности вместе с боливарианской моделью при заоблачных нефтяных ценах.

Это значит, во-первых, что люди полтора десятилетия планомерно работали для того, чтобы прийти к власти. Еще при Чавесе в 2010-м стали депутатами, входили в состав парламентской оппозиции, а в 2015-м - уже парламентского большинства. Венесуэльская оппозиция никогда не была маргинальной - даже в самые неблагоприятные для нее годы она опиралась на поддержку не только традиционной элиты (этого было бы явно недостаточно), но и немалой части среднего класса, "продвинутой" молодежи. А, во-вторых, их нельзя обвинить в принадлежности к той самой старой элите, которую в свое время победил Чавес. Это люди протеста, а не олигархии. Протест, приведший к власти Чавеса, нельзя было победить с помощью верхушечного переворота как в 2002 году. Эффективно противопоставить победившему (но за два десятилетия изрядно себя дискредитировавшему) протесту можно было другой протест.

P.S. Занятно, что Гуайдо апеллирует к тому же Боливару, что и Чавес с Мадуро (см. фото). В Венесуэле есть консенсусный национальный герой, и ни одна политическая сила не может игнорировать этот факт. Разумеется, интерпретации боливаровского наследия часто носят противоположный характер.

Борис Фель:

"Венесуэла рвется к свободе" - пишут коллеги.

Рваться-то она рвется, сомнений нет. И насчет свободы тоже. Вот только у нас с вами и венесуэльской вечно голодной, нищей, бомжующей толпы разные представления о свободе.

Возможно, молодой глава парламента на каких-то тонких весах и представляется более законно избранным, чем действующий президент.

Но какое, к чертям собачьим, может вообще быть законное избрание в стране, где 87 процентов населения живут на пособии, продовольственной помощи, а остальные 12 процентов - на доходы от контрабанды, спекуляции, наркотрафика, рекета и мелкого бандитизма?

Кого мог законно избрать в 1918 году электорат Гуляй-поля? Если не батьку Махно, то такого же. Но вряд ли Обаму, Меркель или Макрона.

Недавно я здесь делился мыслями об устройстве Венесуэлы. Она не устроена так, как нам отсюда представляется. Страна не делится на хороших стронников оппозиции и ужасных фанатов власти. Венесуэла разделена на тех, кто кормит и кого кормят.

Нефть, кокаин и воровство государственных средств - это бизнес власти. Она содержит армию, спецслужбы и тончайший слой специалистов, управленцев, бизнесменов, журналистов. Лучшие представители простого народа тащат все, что плохо лежит, фарцуют всем, что продается, бандитствуют по мере возможности и духа. Три миллиона людей с реальными профессиями из страны за последних два года сбежали.

Остальные - социальный мусор, развращенный десятилетиями чавизма, госопеки, бездельники в поколениях и деграданты.

Кто завтра их будет кормить и держать в рамках, если нынешняя власть сбежит в свой карибский Ростов?

Соседи? Да они закроют границы через неделю после падения Мадуро. Кому нужны еще три миллиона беженцев из Венесуэлы? Или пять?

Трамп? Но, кажется, он своих служащих уже не кормит месяц... ЕС? Китай? Группа Лима? Все не так просто.

Дмитрий Колезев:

Для России, российского правительства, российской оппозиции и российских граждан происходящее в Венесуэле — напоминание о том, что экономические проблемы, помноженные на коррупцию и некомпетентность, рано или поздно приведут к народным протестам и смещению власти.

Сейчас, по сути, основной спор между Россией/Китаем/Турцией и странами Запада — о том, есть ли у народа право на восстание, в случае если власть не справляется со своими обязанностями, не хочет уходить мирно и явно ведет страну к краху. Запад считает, что такое право у народа есть (включая и право в самих странах Запада). Россия такого признать не может.

Правда, с точки зрения экономики нам до Венесуэлы еще очень далеко. Нищать и нищать. Однако перспектива, к сожалению, прослеживается, даже несмотря на то, что наши правительственные экономисты все-таки выглядят на порядок разумнее венесуэльских. Но решают не всегда экономисты.

Попытки «левого поворота», на который много намекают в России, скорее всего, не помогут избежать экономических проблем и обеднения людей, а только усугубят эти процессы.

Рецепты «как не стать Венесуэлой» примерно понятны: разгосударствлять экономику, увеличивать конкуренцию в бизнесе, договариваться с Западом о снятии санкций, создавать лучшие условия для инвесторов, заниматься рыночной модернизацией.

Однако все это не получится без политических изменений: независимого суда, прозрачных и конкурентных выборов, свободной прессы, федерализма и т.п. Нужны реально работающие политические институты, без которых российское государство — колосс на глиняных ногах, защищаемый золотовыми и соловьевыми. Но от событий венесуэльского масштаба они не спасут.