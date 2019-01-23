Глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принял присягу.
Президент США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным главой государства. Об этом сообщает Белый дом.
На митинге в Каракасе лидер оппозиции заявил, что намерен добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы президента.
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