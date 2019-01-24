Кадыров отрицает списание Чечне долга за газ в 9 миллиардов рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о "прощённых" жителям республики 9 миллиардах долгов за газ. Об этом он написал в своём Telegram-канале. В заявлении Кадырова также сказано, что отдельные политики и СМИ превратили проблему списания долгов с жителей Чечни в "шоу" и вводят россиян в заблуждение. "Суд не списал ни одного рубля", — заявил Кадыров, подчеркнув, что работа по взысканию долгов продолжается. Он также утверждает, что в постановлении Заводского суда в Грозном "нет ни одного слова о сумме" задолженности. Заявление Кадырова опубликовано на сайте правительства Чечни.

Однако ранее компания "Газпром межрегионгаз" подтвердила, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9,3 миллиарда рублей и что эта цифра содержится в мотивировочной части судебного решения.

На прошлой неделе суд в Грозном удовлетворил требование прокуратуры Чечни о списании долгов. В ведомстве считают, что задолженность, которая образовалась с января 2007-го по октябрь 2015 года, является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.

После решения суда в Грозном депутаты ряда регионов России попросили у прокуратуры выступить с аналогичной инициативой в своих регионах.Кадыров, комментируя эти обращения, попросил регионы решать проблемы долгов, "не упоминая при случае и без случая Чечню".

В "Газпроме" заявили, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам. Генеральная прокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать жалобу компании на решение о списании долгов жителей республики.