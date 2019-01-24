Суд в Киеве признал Виктора Януковича виновным в госизмене

Оболонский суд Киева в четверг признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича также обвиняют пособничестве в нарушении территориальной целостности страны.
- Одним из главных доказательств по делу является обращение бывшего президента к российским властям с просьбой о вводе войск на Украину.
Сам Виктор Янукович в заседании суда не участвует. Его адвокат утверждает, бывший президент перенёс операцию и находится на реабилитации, передает телеканал 112.ua.
- По данным украинских СМИ, за все время процесса Янукович получил не менее 70 судебных повесток.
В ноябре адвокаты бывшего президента Украины сообщили, что он госпитализирован с травмой и не сможет принимать участие в судебных заседаниях даже по видеосвязи. Суд в Киеве тогда разрешил Януковичу выступить с последним словом с больничной койки 5 декабря, но бывший глава государства этого не сделал.
- Виктор Янукович считает дело о госизмене сфабрикованным, политическим и не признаёт вины.
- Обвинение требует приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.
- В 2014 году Янукович при поддержке российских военных сбежал в Россию, где получил временное убежище.
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