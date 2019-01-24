Суд в Киеве признал Виктора Януковича виновным в госизмене

Оболонский суд Киева в четверг признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича также обвиняют пособничестве в нарушении территориальной целостности страны.

Одним из главных доказательств по делу является обращение бывшего президента к российским властям с просьбой о вводе войск на Украину.

Сам Виктор Янукович в заседании суда не участвует. Его адвокат утверждает, бывший президент перенёс операцию и находится на реабилитации, передает телеканал 112.ua.

По данным украинских СМИ, за все время процесса Янукович получил не менее 70 судебных повесток.

В ноябре адвокаты бывшего президента Украины сообщили, что он госпитализирован с травмой и не сможет принимать участие в судебных заседаниях даже по видеосвязи. Суд в Киеве тогда разрешил Януковичу выступить с последним словом с больничной койки 5 декабря, но бывший глава государства этого не сделал.