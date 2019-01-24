25% россиян готовы участвовать в политике. Это максимум за 12 лет

Каждый четвертый россиянин готов активно участвовать в политической жизни страны. Это максимальное значение за последние 12 лет. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в декабре. В 2017 году так отвечал каждый шестой респондент.

В то же время, более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней, отмечают социологи. 40 процентов респондентов заявили, что не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса.Ещё 14 процентов полностью разочарованы в политике. 28 процентов опрошенных уверены, что у них нет возможности влиять на события политической жизни. Такую возможность видит для себя лишь один процент россиян.

Каждый пятый опрошенный отметил, что в политике ничего изменить нельзя, а 10 процентов назвали ее "грязным делом".