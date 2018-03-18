Политика как проект и личное дело

Откуда берутся новые лидеры и какие качества ценят избиратели обсуждаем с политиком, общественным деятелем Максимом Кацем, психологом, политологом Екатериной Егоровой-Гантман, председателем московского "Молодежного Яблока" Даниилом Агневским и депутатом Госдумы РФ (от ЛДПР) Василием Власовым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 18 марта в пять часов вечера.