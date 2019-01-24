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Госдума разрешит Центробанку блокировать сайты без решения суда

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Центробанку блокировать сайты без решения суда. Об этом сообщает "Роскомсвобода".

Согласно документу, государство будет блокировать сайты, похожие на мошеннические, имеющие отношения к финансовым пирамидам, или предлагающие финансовые услуги без лицензии, пишет "Интерфакс".

В случае итогового одобрения документа, Центробанк станет седьмым госорганом, который сможет блокировать сайты без судебного решения, отмечают "Ведомости".

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