Госдума разрешит Центробанку блокировать сайты без решения суда

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Центробанку блокировать сайты без решения суда. Об этом сообщает "Роскомсвобода".

Согласно документу, государство будет блокировать сайты, похожие на мошеннические, имеющие отношения к финансовым пирамидам, или предлагающие финансовые услуги без лицензии, пишет "Интерфакс".

В случае итогового одобрения документа, Центробанк станет седьмым госорганом, который сможет блокировать сайты без судебного решения, отмечают "Ведомости".