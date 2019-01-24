Из фондов Исторического музея исчезла икона XVI века

В Историческом музее в Москве не могут найти икону XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская". В пресс-службе музея сообщили, что пропажу обнаружили в декабре при подготовке к очередной выставке. В последний раз икону видели в сентябре.

Директор музея Алексей Левыкин обратился в министерство культуры России по факту кражи иконы, сообщает ТАСС. Одновременно он направил заявление в полицию.

Ранее в музее заявили, что официально признают пропажу только после того, как проверят все 30 тысяч экспонатов фонда древнерусской живописи, где она хранилась. Там также отметили, что на время реставрации в хранилище экспонаты перемещали во временное помещение.

Икона «Богоматерь Шуйская Смоленская», по информации Исторического музея, была написана во второй половине XVI века в Вологде. Ранее она выставлялась в Мурманском художественном музее.