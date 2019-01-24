Карлос Гон подал прошение об отставке с поста главы Renault 

Глава корпорации Renault Карлос Гон подал прошение об отставке. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Он уточнил, что теперь заявление Гона должен принять совет директоров корпорации. Его заседание состоится в четверг, 24 января, в штаб-квартире во Франции.

Ранее с поста руководителя компании гона отстранили компании Nissan и Mitsubishi. Они входят в альянс с Renault.

Гона арестовали ноябре прошлого года по обвинению в финансовых махинациях.

Сейчас он находится в следственном изоляторе в Японии. Обвинения в свой адрес Гон отвергает. Свой арест он назвал несправедливым и заявил, что никогда не скрывал доходов от японских налоговых органов. Гону грозит до 20 лет лишения свободы.

Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault – Nissan – Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".