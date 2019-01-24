Вас накажут за фейковые новости и за оскорбление власти

Фейковые новости могут стать административно наказумыми, оскорбление власти - уголовно наказуемым. В этом смысл новых законопроектов, принятых сегодня Госдумой в первом чтении. Но это еще не все! По ходу обсуждения предлагалось наказывать даже участников ток-шоу на федеральных каналов. Если законы вступят в силу - чем это обернется для любого автора? В эфире политики и блогеры Леонид Гозман и Николай Травкин, медиа эксперт Федор Кравченко, депутаты Госдумы РФ Алексей Куринный и Ярослав Нилов. Ведущая Елена Рыковцева