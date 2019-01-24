Главврач пензенской больницы оштрафован на ₽500 за койки из досок

Главный врач больницы в Кузнецке Пензенской области получил штраф в размере 500 рублей за использование досок и стульев в качестве больничных коек. Алексей Потапов оштрафован по решению Роспотребнадзора, сообщается на сайте Прокуратуры Пензенской области.

Ведомство назвало решение главврача о размещении больной пациентки на конструкции из досок и стульев нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме этого, выявлены другие недочёты в соблюдении действующих норм в кузнецкой больнице.

15 января стало известно о том, что в межрайонной больнице в Кузнецке госпитализированных пациентов размещают на самодельных койках из досок и стульев. Главврач больницы утверждал, что решение было принято с согласия пациентов.

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области, на тот момент в больнице находилось 77 пациентов при имеющихся в ней 60 койках. В областном Минздраве назвали ситуацию недопустимой и сообщили, что в больницу привезут девять дополнительных раскладных кроватей.

Кузнецкая межрайонная больница обслуживает Кузнецкий, Неверкинский и Камешкирский районы Пензенской области.