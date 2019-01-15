В Пензенской больнице пациентов кладут на доски

В межрайонной больнице города Кузнецк Пензенской области пациентов кладут на самодельные конструкции из досок и стульев. Соответствующие фотографии были выложены в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте". Снимки снабжены подписью "Дооптимизировались".

В комментариях под фотографиями один из сотрудников больницы подтвердил их подлинность. "На них действительно представлена палата терапевтического отделения больницы, - пояснил он. - Причиной такого размещения пациентов - большое количество экстренных госпитализаций в последние дни".

По состоянию на 14 января, в больнице находилось 77 пациентов при имеющихся в ней 60 койках. Сотрудник подчеркнул, что "больные с приставных коек будут переведены на освобождающиеся места" после выписки других пациентов "в течение одного-двух дней".

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области сообщили агентству "Интерфакс", что в соцсетях размещена официальная позиция медучреждения по этой ситуации.