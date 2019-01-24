Суд в Эдинбурге обвинил бывшего первого министра Шотландии 64-летнего Алекса Салмонда в 14 преступлениях. В том числе — в двух попытках изнасилования, девяти эпизодах сексуального насилия, двух нападениях непристойного характера и нарушении общественного порядка, пишет "Би-би-си".

Салмонд не признаёт обвинения и называет себя невиновным. Он был отпущен под залог. 64-летний политик ведёт программу на российском телеканале RT (бывший Russia Today), главный редактор канала Маргарита Симоньян связала уголовное дело с его местом работы.