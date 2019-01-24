Прекращены поиски самолета, на котором находился футболист Сала

В Великобритании объявили о прекращении поисков самолета, на котором летел футболист клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, сообщила в Твиттере полиция британского острова Гернси. По мнению полицейских, почти нет шансов, что футболиста и его пилота удастся найти живыми.

В опубликованном полицией документе говорится, что усилия правоохранительных органов и экстренных служб не дали никаких результатов – не найдено следов пропавшего самолета.

В течение последних суток поисковая операция велась беспрерывно, в ней участвовали три самолета и пять вертолетов, передаёт полиция острова Гернси, который находится в канале Ла-Манш.

После объявления о прекращении поисков на пресс-конференции выступила сестра аргентинского футболиста Ромина. Плача, она попросила возобновить операцию, поскольку убеждена, что её брат до сих пор жив.

На борту одномоторного самолета находились два человека: футболист и пилот​. Судно вылетело из французского города Нант в Кардифф в Уэльсе вечером в понедельник. Когда самолёт приближался к британскому острову Джерси в проливе Ла-Манш между европейским континентом и Британией, пилот запросил диспетчера о снижении. Самолёт снизился до 700 метров, а затем пропал с экранов радаров.

Издание Clarin ранее приводило слова футболиста из аудисообщения, которое он отправил нескольким знакомым: "Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки... Если через полтора часа от меня не будет новостей, – не знаю, отправят ли они кого-то искать меня, потому что они не найдут, – вы уже будете знать, что случилось. Как же мне страшно". После этого сообщения связь с футболистом пропала.