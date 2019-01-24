При пожаре в жилом доме в городе Балашиха погибли два человека

При пожаре в 15-этажном жилом доме в городе Балашиха Московской области погибли два человека. По данным спасателей, речь идёт о рабочих, делавших ремонт в одной из квартир.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что на последнем этаже здания произошёл взрыв, за которым последовал пожар. Как сообщают очевидцы, у дома обрушилась часть крыши. В МЧС эту информацию не подтвердили.

Как отмечает телеканал 360, дом был построен около года назад. в нём не был проведён газ. Подчёркивается, что в помещении от высокой температуры лопнули окна. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек.