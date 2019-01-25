В городах Сибири из-за сообщений о минировании прошли эвакуации

На востоке России после серии сообщений о минировании сразу в нескольких городах эвакуировали администрации, школы, больницы и торговые центры.

В Иркутской области эвакуировано 11 объектов, в числе которых торговый центр "Фестиваль", больница в поселке Дзержинске и две пожарные части –​ сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с сообщением о минировании также эвакуировали здание Народного Хурала и правительства Бурятии. Площадь Советов частично перекрыта полицией. Люди из здания парламента эвакуированы, проводится проверка помещений, сообщает "Восток Телеинформ".

Сотрудники мэрии Читы также покинули здание из-за информации о минировании, передаёт "Тайга-инфо".

Массовые эвакуации прошли в Благовещенске, сообщает "Амурская служба новостей". Среди объектов – школы, колледж и больница.