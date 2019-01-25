В городах Сибири из-за сообщений о минировании прошли эвакуации

На востоке России после серии сообщений о минировании сразу в нескольких городах эвакуировали администрации, школы, больницы и торговые центры.
В Иркутской области эвакуировано 11 объектов, в числе которых торговый центр "Фестиваль", больница в поселке Дзержинске и две пожарные части – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В связи с сообщением о минировании также эвакуировали здание Народного Хурала и правительства Бурятии. Площадь Советов частично перекрыта полицией. Люди из здания парламента эвакуированы, проводится проверка помещений, сообщает "Восток Телеинформ".
Сотрудники мэрии Читы также покинули здание из-за информации о минировании, передаёт "Тайга-инфо".
Массовые эвакуации прошли в Благовещенске, сообщает "Амурская служба новостей". Среди объектов – школы, колледж и больница.
- 24 января серию сообщений о минировании зафиксировали на Сахалине и в Хабаровске, 23 января – во Владивостоке, 22 января – на Камчатке. Информация поступала на электронную почту нескольких социальных объектов и ведомств или через анонимный звонок в полицию. По закону правоохранительные органы и спецслужбы обязаны проверять каждое такое сообщение.
- В начале недели анонимные электронные письма с предупреждениями о возможных терактах поступили в несколько учреждений Магнитогорска. В сообщениях упоминались взрывы, произошедшие в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря и в маршрутном такси 1 января. Их жертвами стали 42 человека.
- Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. Следственный комитет России после этого вновь заявил, что отрабатывает все версии трагедии, но приоритетной остается версия взрыва бытового газа.
- В декабре 2017 года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за заведомо ложные сообщения о террористических актах. По этому закону максимальное наказание за них достигает 10 лет лишения свободы.
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