Суд в Брянске оправдал всех обвиняемых по "маковому делу"

Брянский областной суд в четверг оправдал всех обвиняемых по так называемому "маковому делу", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Тринадцать человек, которых обвиняли в контрабанде наркотиков, создании преступного сообщества и превышении полномочий из-за партии кондитерского мака, ещё в декабре были оправданы присяжными, решение которых поддержал судья.

В числе оправданных судом и присяжными – заведующая химико-аналитической лабораторией пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина. Именно её преследование в рамках "макового дела" вызвало наибольший общественный резонанс.

В 2011 году Зеленина дала экспертное заключение о низком содержании наркотических веществ в 42 тоннах пищевого мака, задержанных на брянской таможне. Экспертиза была проведена по просьбе бизнесмена Сергея Шилова, заподозренного в контрабанде наркотиков под видом ввоза пищевых продуктов. Его также оправдали и присяжные и суд.

Ольгу Зеленину арестовали в 2012 году. Она провела в СИЗО больше месяца, после чего суд освободил её под подписку о невыезде.

Само "маковое дело" несколько раз возвращали в прокуратуру. Все это время против уголовного преследования Зелениной выступало российское научное сообщество. В 2012 и 2018 году подписи в поддержку биолога собирало Общество научных работников, обращение в поддержку Зелениной в Генпрокуратуру отправлял президент РАН Александр Сергеев, статья о её истории выходила в авторитетном научном журнале Nature.