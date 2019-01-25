Премьера российского мультимедийного проекта "Дау" в Париже, назначенная на 24 января, была отложена в последний момент. Сперва открытие было перенесено на 18 вечера "по техническим причинам", затем было объявлено, что оно задерживается на неопределенный срок в связи с тем, что не получено разрешение от префектуры. При этом извещение об отмене было разослано так, что получатели увидели весь список адресатов, которые приобрели визы, что нарушает законодательство о защите персональных данных. Организаторы принесли пострадавшим извинения.
25 января корреспонденту РС сообщили в "визовом центре" (пункте выдачи билетов), что, возможно, проект откроется вечером или в субботу. Официальная причина — отсутствие разрешение префектуры полиции. Билеты для посетителей стоят от 35 до 150 евро, организаторы пообещали не попавшим на проект посетителям дать доступ на него в другое время или вернуть деньги.
- Изначально "Дау" Ильи Хржановского должен был стать фильмом-биографией нобелевского лауреата по физике Льва Ландау. Главную роль должен был сыграть дирижёр Теодор Курентзис.
Съёмки начались в 2008 году в Харькове. Для фильма был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. В кастинге в массовку участвовали 100 тысяч жителей Харькова.
- На территории съёмочного павильона режиссёр дотошно воссоздал атмосферу Советского Союза 30-х — 50-х годов. В декорациях этого времени жили около 300 человек, среди них — известные деятели культуры, политики, учёные, сотрудники правоохранительных органов России и Украины и неонацист Тесак. Проект обвиняли в неэтичном отношении к участникам съёмок, речь шла о реальном насилии и издевательствах под камеру.
- В Париже зрителям покажут около 700 часов съёмки внутри павильона, смонтированные из материала фильмы, прочитают лекции и проведут общение с представителями мировых религий. Проект должен продлиться до середины февраля в центре Помпиду и театрах де ла Вилль и Шатле.
- Основной спонсор проекта — №147 в российском списке журнала Forbes Сергей Адоньев. Его состояние оценивается в 700 миллионов долларов, он основатель крупнейшего импортёра фруктов в России JFC и российского сотового оператора "Йота". В январе его лишили полученного за особые заслуги гражданства Болгарии за судимость в США в 1998 году. В 2000 газета Los Angeles Times писала, что ФБР подозревает бизнесмена в причастности к поставкам кокаина.
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