Премьера российского мультимедийного проекта "Дау" в Париже, назначенная на 24 января, была отложена в последний момент. Сперва открытие было перенесено на 18 вечера "по техническим причинам", затем было объявлено, что оно задерживается на неопределенный срок в связи с тем, что не получено разрешение от префектуры. При этом извещение об отмене было разослано так, что получатели увидели весь список адресатов, которые приобрели визы, что нарушает законодательство о защите персональных данных. Организаторы принесли пострадавшим извинения.

25 января корреспонденту РС сообщили в "визовом центре" (пункте выдачи билетов), что, возможно, проект откроется вечером или в субботу. Официальная причина — отсутствие разрешение префектуры полиции. Билеты для посетителей стоят от 35 до 150 евро, организаторы пообещали не попавшим на проект посетителям дать доступ на него в другое время или вернуть деньги.

Изначально "Дау" Ильи Хржановского должен был стать фильмом-биографией нобелевского лауреата по физике Льва Ландау. Главную роль должен был сыграть дирижёр Теодор Курентзис.

Съёмки начались в 2008 году в Харькове. Для фильма был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. В кастинге в массовку участвовали 100 тысяч жителей Харькова.