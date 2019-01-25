К омбудсмену, заявившему о голодных обмороках детей, пришли следователи

К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области, заявившему на днях о "голодных обмороках" в школах области, в пятницу пришли следователи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя омбудсмена Дмитрия Кислицина.

Он подтвердил, что причина визита следователей – "тема со школьными обедами". Какие-либо другие подробности не известны. По словам его представителя, Кислицин намерен в понедельник дать пресс-конференцию.

Ранее представители Общероссийского народного фронта заявили, что специальная комиссия, созданная в области после слов омбудсмена, не нашла подтверждений голодных обмороков среди школьников. В комиссию входили чиновники, депутаты и представители ОНФ. По их​ словам, они проверили несколько образовательных учреждений, поговорили с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых. "Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков", – говорится в заявлении. Комиссия работала всего два дня, и неясно, могла ли она проверить информацию обо всех школах области.

Кемеровский губернатор Сергей Цивилёв ранее назвал информацию об обмороках "сомнительной", сообщают "Сибирь.Реалии".

23 января 2019 года, выступая на сессии облсовета, уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил, что в области участились случаи голодных обмороков детей в школах. Он утверждает, что к нему обращаются классные руководители, заметившие социальное расслоение детей, связанное со школьными обедами. Часть учеников не ест в школе, поскольку родители не оплачивают обеды. По его словам, у родителей нет денег и на то, чтобы покормить ребёнка с утра. Такая ситуация наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят в школы из посёлков, говорил уполномоченный.