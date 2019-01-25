Россия и НАТО не пришли к согласию по вопросу о ракетном договоре

Представители России и НАТО диаметрально разошлись во мнениях по вопросу о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг по завершении встречи Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Россия, несмотря на призывы представителей стран-членов НАТО, "не продемонстрировала готовность изменить свою позицию" по вопросу о ракете, которая, как считают США и их союзники, нарушает параметры договора.

Соглашение о ликвидации ракет, заключённое в 1987 году, находится "под реальной угрозой" - заключил Столтенберг. По его словам, у России ещё есть время выполнить условия договора. Ранее Соединённые Штаты заявили, что если Россия не выразит готовность уничтожить ракету до 2 февраля, они начнут процедуру выхода из договора. Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию в середине февраля.

При этом генеральный секретарь НАТО назвал встречу "полезной и продуктивной", отметив, что в условиях роста напряжённости между Россией и НАТО сторонам необходим диалог. На встрече обсуждалась также ситуация вокруг Украины.

Россия утверждает, что дальность полёта ракеты 9M729 менее 500 километров, и, следовательно, её параметры не нарушают договор. США утверждают, что эта информация недостоверна.