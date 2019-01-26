В Китае выйдет аниме про Маркса — для пропаганды его идей среди молодежи

Крупнейший китайский онлайн-видеосервис Bilibili в ближайшие дни начнет показывать семисерийный анимационный фильм-биографию Карла Маркса – философа, на полит-экономическом учении которого был основан коммунизм.

Дунхуа – китайская разновидность аниме – произведено по заказу отдела пропаганды коммунистического союза молодежи Китая и правительственного центра по изучению марксизма. Сериал под названием "Лидер" приурочен к двухсотлетию со дня рождения Маркса, которое отмечалось в прошлом году

В трейлере Маркс предстает в виде голубоглазого юноши с длинными темными волосами. В ролике также фигурируют жена Маркса Женни фон Вестфален и его соавтор и друг Фридрих Энгельс.

В пресс-релизе видеосервиса Карла Маркса называют великим человеком, чья идеологическая система, разрабатываемая в течение всей его жизни "пробудила спящий пролетариат по всему миру и глубоко повлияла на мировое историческое развитие". При этом он был "человеком из плоти и крови", говорится в пресс-релизе, и "его любовь к Женни, встретившая много преград, и дружба с Энгельсом, едва не упущенная, в конце концов стали легендой".

Маркс родился в Трире в 1818 году. Учился в университетах в Бонне и Берлине, где попал под влияние Гегеля. В 1843 году женился на Женни фон Вестфален, аристократке нееврейского происхождения, и прожил с ней всю жизнь. Занимался журналистикой, но "Рейнская газета", где он работал, была закрыта за радикализм.

В 1843 он году уехал во Францию, где познакомился с Энгельсом, управляющим фабрики в Манчестере, который и познакомил его с положением рабочих в Англии.

В 1848 году Маркс и Энгельс опубликовали знаменитый "Манифест коммунистической партии".

Маркс принял участие в французской и германской революциях, на в 1849 году из-за реакции был вынужден искать убежища в Англии, где его материально поддерживал Энгельс.

Остальную жизнь, с краткими перерывами, Маркс провел в Лондоне, преследуемый нищетой, болезнями и смертями детей.

Анимационный сериал, вероятно, – самое необычное мероприятие по популяризации Маркса среди множества проводившихся в Китая в 2018 году, когда отмечалось 200 лет со дня рождения философа, хотя это не первое использование аниме для пропаганды ключевых ценностей коммунистического государства — или, в партийной терминологии Китая – "главной мелодии", сообщает издание китайское издание Global Times.

Помимо сериала, изданы также комиксы о жизни Маркса -– продемонстрировать подросткам, что автор "Капитала" был не только великим мыслителем, но старательным, романтичным и бунтарски настроенным юношей, как любой нормальный тинейджер, сообщил Global Times представитель издательского дома, а один из авторов комикса заявил, что новые формы преподавания марксизма больше привлекают людей, чем лозунги и тексты.

​Телеканал CNN замечает, что, несмотря на масштабные празднования 200-летия Маркса в Китае в прошлом году, включавшие телешоу "Маркс понял все правильно", использование марскистских практик в реальности государство не одобряет. По данным CNN, в прошлом году в Китае подверглись преследованиям студенческие марксистские организации, которые пытались организовать поддержку бастующим рабочим завода в Шэньчжэне.

Рост китайской экономики, за последние десятилетия ставшей второй по величине в мире, основывался в частности на многочисленной и дешевой рабочей силе и отказе от социальных гарантий. Сейчас рост экономики КНР замедляется.