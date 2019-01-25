Олимпийскую чемпионку подозревают в избиении педагога новогодней ёлкой

Российская олимпийская чемпионка Ольга Данилова подозревается в избиении директора спортивной школы новогодней ёлкой. Об этом сообщают СМИ города Александров Владимирской области, где произошла драка.



Утверждается, что Данилова пригласила к себе в кабинет директора называнной в её честь спортивной школы Екатерину Шагову и обвинила коллектив образовательного учреждения в непрофессионализме. Данилова якобы заявила, что школа проводит мероприятия "на уровне сельпо".

Директор в ответ заявила, что именно олимпийская чемпионка виновата в развале лыжного спорта в Александрове. После этого Данилова, как утверждается, выдернула из горшка новогоднюю елку и избила ей собеседницу, после чего, по информации СМИ, принялась её душить.



Екатерина Шагова зафиксировала побои в больницу и написала заявление в полицию. Областное УМВД не стало заводить дело, поскольку не увидело причинения вреда здоровью ни одной из сторон.



Ольга Данилова – двукратная олимпийская чемпионка Игр-1998 в лыжных гонках. Она завершила спортивную карьеру после Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Тогда её уличили в применении допинга и лишили полученных наград.