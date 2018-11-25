Лучше кулаком, чем стулом. Как идет следствие по делу Кокорина и Мамаева

В начале декабря истекает срок ареста футболистов петербургского "Зенита" и ФК "Краснодар" Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших ранним утром 8 октября в Москве водителя ведущей первого канала и двух федеральных чиновников. Им предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Нанесение побоев". Обе драки были зафиксированы камерами видеонаблюдения и приобщены к делу. Несмотря на это и на заявления адвокатов, что такие дела расследуются не дольше полутора месяцев, в прессу просочилась информация, согласно которой Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО как минимум до 8 февраля. До сих пор все попытки защиты перевести их под домашний арест или освободить под залог оставались безрезультатными.

В первые дни после случившегося интерес к этому делу был необычайно велик, о нем сообщали крупнейшие российские СМИ, поведение Кокорина и Мамаева обсуждалось на многочисленных ток-шоу. Футболистам припоминали и скандал, связанный с их участием в вечеринке в Монте-Карло вскоре после бесславного выступления российской футбольной сборной на чемпионате Европы 2016 года. На видеозаписи было видно, как официанты под звуки гимна России проносят мимо Кокорина и Мамаева огромное количество бутылок дорогого шампанского. Причем в прессе утверждалось, что шампанское (на сумму 250 тысяч евро) приобрели сами Кокорин и Мамаев. Эта информация позже никак не подтвердилась. Кокорин принес извинения за свое поведение, а Мамаев сделать это отказался, посчитав, что ничего постыдного не сделал. Он был отправлен во второй состав "Краснодара", но потом возвращен в основную команду и вновь стал ее ключевым игроком.

​Арест Кокорина и Мамаева активно обсуждался и в социальных сетях. Пользователи писали, что обоим "вдвойне не повезло", так как следователь по их делу Алексей Гурменко – активный болельщик московского "Спартака", а потому может испытывать резкую неприязнь к футболистам клубов – соперников любимой команды. Твиттер "Актуальная политика" опубликовал фотографию, на которой якобы изображен Гурменко с шарфом "Спартака" на шее и в окружении других болельщиков. Подлинность этой фотографии РС проверить не удалось. Между тем известно, что Кокорин жаловался на оскорбления со стороны следователя – тот якобы назвал его "мразью" – и требовал внести этот факт в протокол допроса. Из сообщений по этому поводу неясно, был ли проявившим неприязнь к Кокорину следователем именно Алексей Гурменко.

В последние дни интерес к судьбе Кокорина и Мамаева оживился. 13 ноября спортивный телеведущий Геннадий Орлов со ссылкой на свои источники говорил, что футболисты "точно получат реальный срок". "С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: "Нет-нет, они обязательно срок получат. Раньше футболистов в таких ситуациях "отмазывали", теперь такого не будет", – рассказал Орлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Появлялась и опровергалась потом информация о том, что Кокорин в СИЗО заболел. Те, кто имел возможность встречаться с футболистами, отмечали их подавленное состояние. В то же время у них есть возможность заниматься в спортзале, хотя продолжительность таких занятий администрацией изолятора была недавно сокращена – ради интересов других арестованных.

По неподтвержденным данным, Кокорин и Мамаев перевели на счет избитого ими водителя деньги (сумма не называется) в качестве компенсации ущерба, рассчитывая на смягчение решения суда по их делу. Однако адвокат Кокорина Татьяна Стукалова факт перевода денег опровергла, сказав, что ей ничего про это не известно и что Кокорин не может переводить деньги из тюремной камеры. Ну а 23 ноября агентство ТАСС сообщило о наличии в деле видеозаписи с видеорегистратора автомобиля избитого водителя, на которой якобы видно, что именно он спровоцировал драку и нанес первый удар. Официальных комментариев по этому поводу тоже не было.

О том, затягивается ли следствие по делу Кокорина и Мамаева и какие факторы могут повлиять на приговор, Радио Свобода беседует с юристом, членом Общественной палаты Калининградской области Алексеем Елаевым.

–​ Дело Кокорина и Мамаева –​ дело резонансное. Понятно, что ему уделяется особое внимание. Но все-таки, не выглядит ли странным, исходя из вашего опыта, что такого рода дело до сих пор не передано в суд? Ведь все случилось в начале октября, сейчас вторая половина ноября. Я понимаю, что срок ареста для Кокорина и Мамаева был установлен стандартный –​ два месяца. Но почему так долго длится следствие, если все, что случилось, зафиксировали камеры видеонаблюдения?

– Сначала я хотел бы предупредить о том, что не читал материалы уголовного дела и так же точно знаю о них из сообщений СМИ, как и вы. Я комментирую просто как юрист, как человек, знакомый с уголовно-процессуальным законодательством. Так вот, во-первых, по таким делам срок следствия не полтора месяца, он обычно больше. Тем более что это часть 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Причем с использованием предметов в качестве оружия. В данном случае использовался стул. Поэтому в данном случае срок следствия может составлять до полугода. Обычный срок следствия в РФ по таким делам составляет два месяца. Он до сих пор не истек. Так что я бы не сказал, что следствие кто-то затягивает. Тем более что дело резонансное. Следствие должно провести подготовку к суду по этому делу на высшем уровне. По делу, скорее всего, будут привлечены лучшие адвокаты, будет попытка привлечь внимание СМИ. Поэтому, как я понимаю, следователи готовят уголовное дело для передачи в суд таким образом, чтобы оно прошло без сучка, без задоринки – со всеми необходимыми экспертизами, со всеми необходимыми материалами. Чтобы комар носа не подточил.

​–​ Но все равно получается, что общественный интерес к делу Кокорина и Мамаева несколько затягивает длительность следствия?

– То, что дело резонансное, заставляет следователей работать более тщательно. Если бы это была простая хулиганка, скажем, если бы два алкаша разбили нос участковому, я думаю, что особо никто бы не заморачивался. Но тем не менее срок также был бы не полтора месяца, а гораздо больше, потому что необходимо всех опросить, все правильно задокументировать, составить все необходимые документы.

–​ То есть и четыре месяца –​ не слишком долгий срок для того, чтобы довести до суда вот такого рода дело?

– Для дела о совершении тяжких преступлений – нет. Часть 2 статьи 213 – это тяжкое преступление, которое предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Поэтому тут необходимо все сроки исчислять исходя из того, что это сроки по расследованию тяжких преступлений.

–​ В одном из сообщений, которое появлялось в прессе, тоже не подтвержденном официально, говорилось о том, что Кокорин и Мамаев перевели деньги избитому ими водителю. И это должно стать смягчающим обстоятельством на суде. Возможно ли такое? Или это просто юридически безграмотная формулировка?

– Тут надо учитывать, что в деле два эпизода. Все в основном обсуждают случившееся в кафе – это часть 2 статьи 213. А избиение водителя – это статья 116 "Побои из хулиганских побуждений". Поэтому эти эпизоды следует рассматривать отдельно. И по каждому эпизоду должно быть вынесено отдельное процессуальное решение. В данном случае, статья 116 "Побои" предусматривает даже возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим. Потому что это дело не относится к тяжким преступлениям. Это не реабилитирующее основание, но такая ситуация возможна.

–​ Этот водитель был жестоко избит несколькими людьми. Попал в больницу с серьезными травмами. В случае в кафе была перепалка и фактически один удар, нанесенный Кокориным. Но в результате в ситуации с водителем более мягкая статья, а в ситуации в кафе –​ более серьезная. Как такое получается?

– Когда при нанесении ударов используется какой-либо предмет, то это хулиганство с использованием предмета в качестве оружия. Использование камня, палки, кирпича, стула трактуются как "квалифицированное хулиганство", потому что общественная опасность таких действий значительно выше, чем когда используются кулаки. Когда используются кулаки, тогда дело квалифицируется по хулиганским частям соответствующих статьей – 116, 115 – в зависимости от степени причиненных повреждений и от потери трудоспособности. Если это побои – это 116-я. Если человек попал в больницу, он нетрудоспособен несколько дней – это 115-я (легкие телесные повреждения). Если было еще что-то, то это причинение средней тяжести вреда здоровью. Это разные статьи УК. И это определяют экспертизы в каждом конкретном случае. Поэтому в данном случае 116-я часто возбуждается как более легкая статья. А потом уже в зависимости от экспертизы возможна переквалификация. Это просто специфика уголовного законодательства – когда вы из хулиганских действий используете какой-то предмет, то это уже полноценное хулиганство, а не просто побои, причинение вреда, повлекшее определенный вид телесных повреждений. В 2003 году было изменено Уголовное законодательство, которое закрепило эту норму.

​–​ Александр Кокорин жаловался, что следователь при начале следственных действий грубо его оскорбил, требовал, чтобы это оскорбление было внесено в протокол. А потом в прессу просочилась информация, что этот следователь якобы болельщик московского "Спартака". Вообще, может ли поводом для отвода следователю быть тот факт, что он является болельщиком той или иной команды? Скажем, он болельщик "Спартака" –​ пишет об этом в соцсетях, постит фотографии с матчей, его пристрастия очевидны. И тут подследственным становится игрок, скажем так, "ненавистного" ему "Зенита", который постоянно со "Спартаком" соперничает. Такой казус может повлиять на ход судебного разбирательства?

– Прямо этот вопрос в УПК не предусмотрен. Он должен решаться руководителем следственного органа при рассмотрении советующих ходатайств защиты, – подчеркнул юрист Алексей Елаев.

Как он дополнительно пояснил, с 1996 года статья "Хулиганство" в УК РФ выглядела так: "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества". В 2003 формулировка изменилась: "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Контракты Кокорина и Мамаева соответственно с "Зенитом" и "Краснодаром" пока не разорваны. Руководство "Краснодара" заявляло о намерении расстаться с Мамаевым, а тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда ждет возвращения Кокорина и что он нужен клубу. Кокорин лишь недавно вернулся в строй после тяжелой травмы, успел сыграть в нескольких матчах в сентябре и октябре, забить два гола и отдать несколько результативных передач.