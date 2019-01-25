Дональд Трамп объявил о сделке по приостановке "шатдауна" на 3 недели

Президент США Дональд Трамп объявил о временном решении для принятия федерального бюджета в стране. Глава Белого дома выступил с обращением по поводу "шатдауна", который продолжается уже более месяца. По словам Трампа, его администрации удалось согласовать с Конгрессом временный план, который обеспечит финансирование федерального бюджета на три недели.

За это время (а именно - до 15 февраля​) продолжатся переговоры между республиканцами и демократами по поводу строительства стены на границе США с Мекской. Принятие этих мер означает, что Трамп готов уступить демократам и пойти на компромисс, пишет газета The New York Times. Сам президент во время выступления подчеркнул, что продолжит настаивать на возведении заграждения. "Стены на границе работают" – отметил Трамп.

Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорты Нью-Йорка и Филадельфии столкнулись с трудностями в работе в связи с задержками рейсов из-за приостановки работы правительства США