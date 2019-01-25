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Дональд Трамп объявил о сделке по приостановке "шатдауна" на 3 недели

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о временном решении для принятия федерального бюджета в стране. Глава Белого дома выступил с обращением по поводу "шатдауна", который продолжается уже более месяца. По словам Трампа, его администрации удалось согласовать с Конгрессом временный план, который обеспечит финансирование федерального бюджета на три недели.

За это время (а именно - до 15 февраля​) продолжатся переговоры между республиканцами и демократами по поводу строительства стены на границе США с Мекской. Принятие этих мер означает, что Трамп готов уступить демократам и пойти на компромисс, пишет газета The New York Times. Сам президент во время выступления подчеркнул, что продолжит настаивать на возведении заграждения. "Стены на границе работают" – отметил Трамп.

Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорты Нью-Йорка и Филадельфии столкнулись с трудностями в работе в связи с задержками рейсов из-за приостановки работы правительства США

  • "Шатдаун" в США продолжается более 30 дней. Его причина – разногласия между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно проекта бюджета на 2019 года. В частности споры идут о возведении стены на границе с Мексикой, на котором настаивает Трамп. Он требует выделить на строительство почти шесть миллиардов долларов.
  • Из-за временной остановки работы правительства около 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.

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