"Спасала не деньги, а собаку". Магнитогорску нужен приют для животных

С первых дней после взрыва многоквартирного дома №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске пострадавшим помогали зооактивисты. Они добились у местных властей организации спасения питомцев, которых не смогли забрать хозяева, вынужденные срочно эвакуироваться.

Волонтеры отвозили пострадавших собак и кошек в ветеринарные клиники и оплачивали лечение. Зооактивисты пристраивали спасенных животных на передержку и искали владельцев. После того как президент Путин поручил в короткие сроки расселить всех жильцов из пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске, зоозащитники готовятся к новой проблеме. “Многим людям некуда взять своих животных, потому что в арендованные квартиры и в общежития с ними нельзя, а в доме аж 12 подъездов! Животных очень много, передержки переполнены. Нашему городу сейчас как никогда необходим приют для животных”, – написала волонтер Елизавета Федонина в петиции на Change.org. Активистка живет в маленькой однокомнатной квартире в доме рядом с тем, гдк 31 декабря произошел взрыв. Именно Елизавета создала петицию, призывающую начать эвакуацию животных.

– Я хотела спасти зверей, потому что людей спасали все, – рассказала Елизавета Федонина. – Сотрудники МЧС доставали из-под завалов и животных, и людей. Но к собакам и кошкам, оставшимся в квартирах, доступ был закрыт. Животные такие же чувствующие существа, как и люди. Звери испытывают боль, любовь и другие эмоции. Животные были в опасности и нуждались в нашей помощи, как и все животные, особенно бездомные, которым каждый день угрожает опасность. Я живу в доме напротив того, где произошел взрыв. А окна квартиры моей мамы выходят прямо на этот дом. Мы все ждали и ждали, когда будут животных доставать, но их не эвакуировали. Мы понимали, что оставленные звери скоро погибнут от голода и обезвоживания. Я создала в социальной сети группу для зооактивистов, готовых помогать в этой ситуации. Многие люди откликнулись. Мы создали петицию, чтобы животных начали эвакуировать. Ее за короткое время подписали больше тысячи человек. Мы пошли с хозяевами животных в оперативный штаб, чтобы поговорить с мэром города Сергеем Бердниковым. Мы попросили, чтобы питомцев эвакуировали. Мэр вел себя с нами доброжелательно, но сказал, что из-за риска обрушения стены спасать животных не станут. Все же через несколько часов после этой встречи появилась информация, что начинается эвакуация животных.

Мы все ждали и ждали, когда будут животных доставать, но их не эвакуировали. Мы понимали, что оставленные звери скоро погибнут от голода и обезвоживания

​– Каких животных удалось спасти?

– Спасатели достали стаффордширского терьера Ральфа, с хозяевами которого я ходила к мэру. Сотрудник МЧС до эвакуации спрашивал меня, какой характер у пса. Я сказала, что этот пес добрый и адекватный. Я слышала о нем, потому что живу рядом. А все собачники друг друга знают. Ральф несколько дней провел на морозе. У стаффа были отморожены уши. Хозяева забрали пса, и сейчас у него все хорошо. Спасли котов-сфинксов. Непонятно, как они выжили на морозе. Спасли кошек, попугая. Спасатели добросовестно работали.

– Как была организована помощь домашним животным?

– Мы составили списки пропавших животных, искали хозяев через оперативный штаб и социальные сети. Мы стояли с табличкой около прохода к взорванному зданию. Приносили переноски для животных, чтобы предложить их людям, которые возвращались в свои квартиры за вещами. Помогали владельцам ловить кошек, потому что они были в огромном стрессе, забивались в дальние углы или наоборот бросались на стены. Если хозяева отказывались забрать животное, мы искали передержку.

– Многие отказались от животных?

В одной из квартир обнаружили пожилого мужчину с инвалидностью, который не стал эвакуироваться. Он жил с тремя кошками и сказал, что не смог забрать питомцев с собой, а бросить их не захотел

– Один мужчина сказал, что ему теперь негде держать кота. И его забрали мы. Еще у бабушки из 8 подъезда было семь кошек. Она их с улицы взяла. После взрыва бабушка уехала жить к родственнице и смогла туда привезти только двух кошек. Остальных мы будем пристраивать. У меня сейчас живет кошка, хозяйка которой сказала, что вынуждена оставить ее. Я эту кошку стерилизовала и ищу ей другой дом. Но подавляющее большинство людей вернули своих животных. Например, в одной из квартир обнаружили пожилого мужчину с инвалидностью, который не стал эвакуироваться. Он жил с тремя кошками и сказал, что не смог забрать питомцев с собой, а бросить их не захотел. Кошек мы временно взяли на передержку. Но этот человек вскоре вернулся за ними.

– За чей счет проводили лечение и оплачивали передержку?

– Зооактивистов, конечно.

​– Почему вы думаете, что после расселения взорванного дома бездомных животных будет больше?

– Уже сейчас в нашем районе стало больше бесхозных кошек. Некоторые арендодатели идут навстречу и разрешают жильцам из пострадавшего дома брать с собой животных. Но многим людям будет трудно снять квартиру с питомцами. Вы, наверное, знаете, что владельцы квартир неохотно сдают жилье людям с собаками и кошками. Лояльного к животным арендодателя сложно найти, даже если есть время на поиски квартиры. Поэтому мы хотим, чтобы в Магнитогорске появился хотя бы один приют. Сейчас человеку, у которого случилась беда, негде бесплатно на некоторое время оставить животное. Мы постоянно забираем собак и кошек к себе домой. Но наших ресурсов не хватает. Поэтому я очень хочу привлечь внимание к проблеме бездомных животных в Магнитогорске.

– Сколько у вас дома животных?

​– В однокомнатной квартире – 6 кошек и теперь уже 3 собаки, среди которых мои и на передержке. Только сегодня забрала домой собаку с осколочным переломом лапы. Я регулярно кормлю стаю собак, которые живут возле завода. На одну из них недавно специально машина наехала. На осколки кость разлетелась, операцию по сбору кости 5 часов надо делать. Мы постоянно находим животных c травмами и ранами. Этих собак и кошек некуда деть на время лечения. В нашем городе постоянно рождается очень много бездомных котят и щенков, которые в дальнейшем обречены на тяжелую жизнь и страшную гибель. Необходимо остановить размножение беспризорных животных, тем самым обезопасить и людей от различных проблем. Для этого необходим приют, где будут содержаться животные хотя бы на время стерилизации. В дальнейшем бездомные собаки и кошки будут пристраиваться, некоторые опускаться в городскую среду. Таким образом бездомных животных станет намного меньше. Они не будут представлять опасности для окружающих

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​– В первую очередь, качество жизни животных немного станет лучше?

– Конечно. Я это написала для тех, кто не в восторге от животных. Объяснила, зачем городу в целом нужен приют.

Зооактивистка Татьяна Другова, жительница дома № 164 на проспекте Карла Маркса, рассказала, как спасала своего пса Тошу после взрыва:

– Моя квартира находится на 9 этаже 9 подъезда. В ночь с 30 на 31 декабря я готовилась к празднованию Нового года. Я легла спать только в 4 утра. А в 6 утра меня подкинуло с кровати взрывом. Так сильно, что в квартире вылетели окна. Я выскочила на балкон: внизу белая пелена, люди бегают в панике и кричат. Я схватила не деньги и документы, а свою собаку Тошу. Он старенький глухой слепой пес. Лапы у Тоши были перебиты, еще когда я его подобрала. С тех пор он почти не ходит. Я с собакой на руках выскочила на улицу и увидела этот кошмар. Собаку я отнесла маме, которая в доме через дорогу от моего живет. Я сразу начала звонить зооволонтерам. Они быстро приехали. Мы забрали с улицы кошку с разорванным ухом, искали потом ее хозяев. Затем Лиза Федонина создала группы в соцсетях и организовала помощь животным из нашего дома. Когда животных спасали сотрудники МЧС, я предложила им свою помощь. Я готова была вместо хозяев, если они вдруг боятся, идти в квартиры, где были животные. Но сотрудники МЧС отказались от моего участия.

​– Где вы сейчас живете?

– За счет города в арендованной квартире. Хозяева жилья без вопросов пустили меня с собакой.

– Жильцы дома планируют брать с собой животных на время расселения?

– Сейчас я спрашиваю у людей, которые жили в нашем доме, что они планируют делать со своими питомцами. Почти все говорят, что возьмут с собой.Только один сказал, что “раз у меня нет жилья, то нафиг мне нужен кот”. Мы продолжаем следить за судьбой животных из взорванного дома. Я, когда попадаю в свою квартиру, то даю охранникам номер телефона, чтобы они звонили мне, если на территории появится безнадзорная собака или кошка. Я не думаю, что из-за расселения количество бездомных животных станет больше. Но нашему городу все равно очень нужен хотя бы один приют. У бездомного животного или у потеряшек должен быть шанс на жизнь.

Я когда попадаю в свою квартиру, то даю охранникам номер телефона, чтобы они звонили мне, если на территории появится безнадзорная собака или кошка

Зооактивист Елена Ветчинкина рассказала, как волонтеры искали пропавших животных из взорванного дома.

– Мы начали искать Боню, кота Вани Фомина, 11-месячного ребенка, которого спасатели нашли живым под завалами дома сразу после трагедии. Волонтеры обклеивали весь район объявлениями с фотографией кота, оповестили бабушек-кошатниц из разных подъездов. Мы общались с прохожими, которые видели похожих рыжих и пушистых котов. Боню мы искали каждый день на улицах до 9 января. Потом поиски свернули, потому что нам надо было выходить на работу. А в темное время искать животное на улице нет смысла. Боню до сих пор не нашли. Если бы кто нашел, то либо отписались бы, либо в зоогруппах появился бы пост о потеряшке. Пока никаких новостей, а так хотелось еще одного чуда. Если говорить о проблеме бездомных животных в целом, то собаки и кошки в нашем городе часто оказываются на улицах. Стерилизация животных финансово для людей с небольшим достатком – неподъемна. Отсутствие приютов на фоне бесконечного потока выброшенных животных – большая проблема, которую надо решать, – говорит Елена Ветчинкина.