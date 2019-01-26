Суд в Австрии приговорил к 14 годам лидера ультраправой группировки Монику Унгер. Она провозгласила себя президентом несуществующего государства "Федерации Австрия" и планировала спровоцировать в Австрии военный переворот. Для помощи своим планам она просила военной поддержки у президента России Владимира Путина, пишет DW.

Согласно данным австрийской контрразведки, в её организации состояли 2700 человек. Членам организации выдавились документы несуществующего государства, их призывали не платить австрийские налоги.

Защита Унгер настаивала, что взгляды членов организации были "очень странными", но "не опасными". Озвучивая выговор, суд пояснил, что его суровость должна служить ясным сигналом, что антигосударственная активность недопустима.

Заместитель Унгер, 71-летний бывший сотрудник полиции, был приговорён к 10 годам тюрьмы. Ещё 12 обвиняемых по тому же делу, в том числе пенсионеры и безработные, получили от девяти месяцев до трех лет тюрьмы.

В июле 2018 года в Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ провели обыски у 56-летнего Сергея Тараскина. Он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. С точки зрения Тараскина и его сторонников, Советский Союз продолжает юридически существовать, а Российская Федерация – незаконная организация "с признаками тоталитарной секты". Его сторонники отказываются платить налоги и коммунальные услуги, ФСБ и полиция регулярно проводят у них обыски в разных регионах страны, подозревая их в экстремизме.