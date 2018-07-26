Врача, назвавшего себя президентом СССР, подозревают в экстремизме

Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски в квартире 56-летнего Сергея Тараскина, который провозгласил себя "президентом СССР". Обыски также прошли у соратника Тараскина, 52-летнего Александра Соловьева. У них изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати и типографская продукция. Уголовное дело заведено по статье "публичные призывы к экстремистской деятельности".



После обыска Тараскин и Соловьев были доставлены в следственный комитет и допрошены, пока – в статусе свидетелей.

О движении "СССР" стало известно в 2010 году. По данным издания "Медиазона", за два года до этого зубной врач Сергей Тараскин открыл в Зеленограде собственную клинику, однако из-за финансового кризиса она закрылась. Предприниматель судился с городскими властями по поводу выселения его из помещения, и на одном из заседаний объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". Также он объявил первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева "дезертиром".



После этого Тараскин создал свою организацию и периодически встречался с единомышленниками в форме "организованных правительством СССР" платных семинаров.