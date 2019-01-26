"Это экстремизм, понимаешь?" Как запугивают активистов-подростков

Участников несанкционированных митингов в России арестовывают, приговаривают к обязательным общественным работам и штрафам. Несовершеннолетних активистов ставят на профилактический учет в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними. Инспектор наведается к ним домой и ведет профилактические беседы, суть которых сводится к запугиванию. Радио Свобода рассказывает о встречах инспекторов с пермскими подростками – участниками несанкционированных митингов 5 мая и 9 сентября.

Акция "Он нам не царь" 5 мая в различных городах России

"В твоем возрасте запрещено в таких мероприятиях участвовать"

16-летнего студента Пермского техникума железнодорожного транспорта Никиту задержали на несанкционированном митинге против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года по статье 20.2 ("Нарушение порядка на митингах"). Это был первый митинг, на который пошел подросток.

Я интересуюсь политикой, потому что мне не плевать на моё будущее. Чтобы знать, в какой стране я живу. Российская экономика плачевна, это стоит признать без сомнения. Ситуация с политикой еще хуже.

Никита живет вместе с родителями на окраине Перми. Около года назад он пришел в пермский штаб Навального, с тех пор числится волонтером. Идеями оппозиционного политика он заинтересовался из роликов на YouTube.

"Я пришёл в штаб с огромными амбициями, после коррупционных разоблачений российских чиновников. Я понял, что молчать нельзя. Идеи Навального мне близки, да и к тому же он активнее других оппозиционных политиков. Я интересуюсь политикой, потому что мне не плевать на моё будущее. Чтобы знать, в какой стране я живу. Российская экономика плачевна, это стоит признать без сомнения. Ситуация с политикой еще хуже. У нас нет честных выборов, зато есть абсурдные реформы - типа пенсионной. Стране не хватает честности власти и свободы граждан. Наши права ущемляются", – говорит он.

Митинг 9 сентября был жестоко разогнан полицейскими, которыми руководили люди в штатском. 17 человек были осуждены и приговорены к арестам, обязательным общественным работам и штрафам. Всего было задержано 27 человек, в числе которых оказался и Никита. Во время митинга в руках у него был российский триколор, который полицейские выбили из рук. Правда, подошедший к полицейскому мужчина в штатском, попросил флаг России вернуть. Полицейский спросил, сколько и кто Никите заплатил за участие в митинге. А потом Никиту вместе с 40 участниками митинга, отправили в полицейский участок на окраину города, где составили протокол.

Спустя несколько часов за ним пришли родители, и Никиту отпустили. Суд присудил ему штраф. На учет в комиссии по делам несовершеннолетних его не поставили – это было его первое задержание. Сейчас у правоохранителей он находится на заметке как "потенциальный экстремист". Так его назвала представитель комиссии по делам несовершеннолетних. Недавно домой к Никите пришел инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и провела с ним профилактическую беседу, которую молодой активист записал на диктофон (на видео со второй минуты).

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– Это экстремизм, понимаешь? Это против власти, это против власти, - сказала она ему.

– Экстремизм выйти на митинг против пенсионной реформы? – спросил он ее.

– Ты участвуешь как раз таки. Ладно, там взрослые люди… Пусть, что угодно выдвигают там, какие-либо требования. Вообще в твоем возрасте запрещено в таких мероприятиях участвовать. Вы сейчас много знаете. Действительно, детей ремнем воспитывают. У нас сейчас такие законы и дети, настолько грамотные стали, только не в том направлении грамотные. И действительно приходят в школу и другие учебные учреждения и говорят, что нас родители избивают, обижают. А за что обижают? Не просто так ведь да? Есть у нас семьи, где действительно жестоко обращаются с детьми, где детей не за что бьют. Это вот, да. Но если действительно за дело попадает, почему нет?

– А какое дело? Что я сделал плохого?

– Я тебе просто, для примера.

"После беседы инспектор хотела, чтоб я подписал бумаги, что-то вроде, что на митинги ходить нельзя, потому что это плохо. Но я отказался", – рассказывает он.

По словам Никиты, его жизнь после задержания мало изменилась. Родители и друзья его поддерживают, в техникуме с учебой проблем нет. "Родители считают, что политика – это не столь опасно, но на своей работе не афишируют, что их сына задержали на митинге", – говорит он.

Задержания на акции 9 сентября в Москве

"Она вела себя, как обычный мент"

Саше (имя по просьбе героя изменено, - прим. автора) 14 лет, она учится в школе. В феврале прошлого года она пришла в пермский штаб Алексея Навального.

"Был семинар для наблюдателей, я взяла несколько листовок и пришла домой. Когда я рассказала сестре про штаб, она спросила: тебе там платят? А папа сказал, что мне не нужно туда ходить, что это подсудное дело", – вспоминает она.

18 марта она отправилась в качестве наблюдателя на один из избирательных пунктов Перми.

Папу отвели в отдельный кабинет, где показывали распечатки моих переписок из открытого канала штаба Навального. Так же рассказывали ему о «последствиях»

"Я не понимаю, почему в стране зарплаты понижаются, почему жизнь становится хуже, а образование лучше не становится, сокращаются бюджетные места в вузах, – говорит она. – Я пришла в [пермский] штаб Навального, чтобы почувствовать, что в этой команде я нужна. Когда я там, у меня пропадают депрессивные мысли. Я помогаю, я там развиваюсь. Получаю положительные эмоции. Я даже учиться стала лучше. Раньше я была троечницей, а сейчас подтянулась. Я стала читать литературу. У меня есть ощущение, что я помогаю стране. Правда, постепенно пришло осознание, что изменения будут происходить медленно".

5 мая в Перми прошло шествие "Он нам не царь". Перед её началом полицейские предупредили координатора штаба Навального в Перми Наталью Вавилову, что ей власти отказали от проведения митинга в центре города. Тем не менее, организаторы решили провести прогулку горожан по улицам Перми.

Акция продолжалась около полутора часов и прошла без задержаний. Они были позднее. 10 участников акции были привлечены по статье "Повторное нарушение правил проведения публичной акции".

Саша знала, что митинг несогласован, но все равно пошла.

"Было классно! Адреналин! Было ощущение, что ты здесь что-то решаешь, что тебя слышат. Я понимала, что рядом со мной неравнодушные люди, что они чувствуют то же самое, что и я. Мы шли с одной девочкой и кричали. К нам подошел мужчина, посоветовал успокоиться, мол, вас же первых повяжут", – вспоминает Саша.

На самой акции её не задержали. Повестка из полиции пришла через месяц. В отдел она пошла с родителями.

"Папу отвели в отдельный кабинет, где показывали распечатки моих переписок из открытого канала штаба Навального. Так же рассказывали ему о «последствиях» и о том, что отдел по борьбе с экстремизмом борется с Навальным", – вспоминает она.

Беседа с полицейскими закончилась составлением на папу Саши протокола по статье неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Затем была комиссии по делам несовершеннолетних. Её сопровождал папа и социальный педагог. Инспекторы из отдела полиции лично приехали на комиссию, чтобы показать видеоматериалы с митинга.

Зайдя в кабинет, девочка увидела длинный стол, за которым сидели 15 или 20 человек. Они просматривали ее личное дело и хихикали. На комиссии ее спрашивали, платили ли ей за участие в митинге. Саша ответила отрицательно. Но старшая инспектор ей не верила, она говорила, что слышала, что за участие в митинге школьникам и подросткам платят.

"Она хотела от меня это вытянуть, чтобы потом это где-то использовать, но я говорила правду: мне никто ничего не платил - волонтер за свою работу денег не получает. Он ходит на митинг, потому что хочет, чтобы в стране что-то изменилось, – рассказывает Саша. – Женщины смотрели на меня, как смотрят бабушки на своих внуков, которые принесли им подарки. Одна из них сказала мне, что я лидер, что это было видно на видеозаписи. Не скрою, мне было это приятно слышать"!

На полгода Сашу поставили на профилактический учет. Инспектор дважды приходила к ней домой – летом и осенью. При родителях она говорила девочке одно, а когда они оставались наедине, - совершенно другое. Скрестив руки на груди и сделав строгое лицо, инспектор запугивала ее, говоря, что с административной статьей она не сможет поступить ни в один вуз и колледж, а за участие в митинге ей заплатили. "Она вела себя, как обычный мент", – рассказывает Саша.

Корреспондент Радио Свобода связался с представителями комиссии по делам несовершеннолетних города Перми. На вопрос, есть ли специфика работы инспекторов с задержанными на политических митинге подростками, ему ответили, что сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних действуют строго в рамках федерального закона и региональных нормативных актов.

И Никита, и Саша говорят, что не изменили свои политические взгляды. И если состоится согласованный митинг, она снова станут его участниками.