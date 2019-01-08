Протестный 2018-й. Против чего выступали россияне в ушедшем году

Центр экономических и политических реформ зафиксировал рост протестной активности в 2018 году в России в сравнении с предыдущим годом. Эксперты ЦЭПР связали это в первую очередь с недовольством населения повышением пенсионного возраста – самой непопулярной реформой нынешних властей. Социально-экономические проблемы были основным поводом для протеста граждан. Впрочем, в течение 2018 года всплывали и другие поводы для недовольства.

​Мусорный бунт: Подмосковье наносит ответный удар В конце 2017 года о проблемах с утилизацией бытовых отходов в крупных городах говорили в основном экологические активисты, организуя инициативные группы против мусоросжигательных заводов, например, в Подмосковье и Казани. В 2018-м вспыхнул массовый протест. 3 марта в подмосковном Волоколамске на митинг за закрытие местного мусорного полигона "Ядрово", по оценкам организаторов, вышли 5 тысяч человек – четверть населения города. На свалку, до того момента не беспокоившую граждан, начали вывозить мусор из Москвы, как минимум в 2 раза превысив проектную мощность полигона. В считаные месяцы образовались горы мусора высотой с девятиэтажный дом. Волоколамск накрыл запах сероводорода, участились обращения в поликлиники с симптомами отравления. Жители связывали это с выбросами свалочного газа. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Через двес половиной недели положение обострилось: после массовой госпитализации школьников тысячи вышли на стихийную акцию протеста, перекрывали дороги на полигон, забросали снежками губернатора Московской области Воробьёва, приехавшего встретиться с протестующими. Вспыхнули протесты в Коломне, Серпухове и других городах, на чьи полигоны тоннами вывозили московский мусор. Причиной коллапса стало внезапное закрытие полигона "Кучино" в Балашихе: на неё местные жители пожаловались президенту Путину во время прямой линии в 2017 году. Мусор, поступавший на эту свалку, не успели грамотно перераспределить. Мусорные бунты кольцом окружили Москву, формирующую почти 20 процентов всех отходов в стране.

В столице проблему пробуют решить марш-бросками отходов в другие регионы. Три сортировочные станции уже строятся в черте города. Когда о возможном вывозе мусора в Ярославскую, Архангельскую и Мурманскую область стало известно местным жителям, протесты начались и там. Выступили против новых свалок в Тверской и Тамбовской областях. В Госдуме реформирование системы вывоза мусора в городах федерального значения отложили на 3 года. В конце лета мусорный кризис охватил Челябинск. После давно обещанного властями закрытия местного полигона площадью в 80 гектаров в городе начался передел мусорного рынка, вызвавший логистические нестыковки: взамен старой свалки просто открыли 2 новых, подальше от города, что сделало вывоз нерентабельным. Челябинск утонул в отходах, которые не вывозили 2 недели: переполненные мусоропроводы, контейнеры, пакеты с отходами вдоль дорог. В городе ввели чрезвычайную ситуацию и окончательно ликвидировали проблему лишь к октябрю.

​Кампания “Навальный-2018”: от забастовки избирателей до разгона перед инаугурацией Президентские амбиции оппозиционного лидера Алексея Навального разбились о ЦИК. Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом в президенты, сославшись на судимость по делу "Кировлеса". Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов и выходу на акции протеста 28 января. Они прошли в десятках городов и закончились задержаниями сотен митингующих, а затем штрафами и арестами активистов.

5 мая – новая серия несогласованных протестных акций, “Он нам не царь”. Тысячи участников и более 1600 задержанных по всей стране, больше всего в Петербурге и Москве. В столице в разгоне протестующих впервые принимали участие люди в казачьей форме, активно сотрудничавшие с правоохранительными органами и избивавшие участников акции нагайками и кулаками. В конце года Госдума приняла закон о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Теперь за это организаторам грозит штраф до 50 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Алексей Навальный считает, что закон приняли лично против него: законопроект внесли в нижнюю палату парламента вскоре после первых антикоррупционных митингов сторонников Навального, где, по оценкам наблюдателей, участвовало большое количество подростков. По данным проекта "ОВД-Инфо", подростков на митингах Навального было менее 15 процентов от общего числа участников. Как именно будет доказываться непосредственно вовлечение, из текста закона непонятно. Противники инициативы отмечали её широкую трактовку.

​Пенсионная реформа: отнеслись с непониманием О грядущем повышении пенсионного возраста правительство объявило в день старта чемпионата мира по футболу. Под шум из “Лужников”, где проходил матч-открытие турнира, премьер-министр Медведев рассказал о пошаговом внедрении 65-летнего рубежа для мужчин и 63-летнего для женщин. “Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+”, –​ заявил Дмитрий Медведев. Бонусом россиянам пообещали повышение НДС. Оппозиция выступила с резкой критикой инициативы, объявив её конфискацией денег у населения. Но масштабные акции протеста в тот момент были невозможны: в городах – организаторах чемпионата мира действовал мораторий на митинги, пикеты, шествия и демонстрации. Особого порядка согласования требовали даже одиночные выступления. Протест начался в интернете: петиция с требованием не повышать пенсионный возраст на сайте change.org за несколько дней набрала более миллиона подписей. К моменту закрытия петиции её поддержали почти 3 миллиона пользователей.

Первыми серию митингов провели сторонники Алексея Навального. Усилиями активистов его бывших предвыборных штабов 1 июля локальные протестные акции прошли в десятках городов, не имеющих отношения к чемпионату мира. Позже протест активно поддерживали КПРФ и несистемные левые силы (коммунисты заявляли, что инициировали акции в более 100 городах России), профсоюзы, либералы и центристы. Законопроект о пенсионной реформе в первом чтении Госдума приняла уже 19 июля. При этом объединить усилия противникам пенсионной реформы так и не удалось. Они проводили раздельные акции протеста. 28 и 29 июля в Москве тысячи противников повышения пенсионного возраста пришли на митинги КПРФ с “Левым фронтом” и – отдельно – “Либертарианской партии России”. 4 сентября митинги провели коммунисты и профсоюзы с партией “Справедливая Россия”. 9 сентября, в единый день голосования, против пенсионной реформы вновь выступили сторонники Алексея Навального, в большинстве случаев на несанкционированных акциях. В более чем 80 городах страны задержали более тысячи человек.

Как и предсказывали социологи, после волны протестов с корректировкой инициативы выступил президент Путин, предложив поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60, а также наказывать работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В своём обращении 29 августа Владимир Путин призвал отнестись к реформе с пониманием. В Госдуме проект прошёл второе и третье чтение 26 и 27 сентября. 3 октября его поддержали Совет Федерации и президент, после чего протест пошёл на спад. В январе 2019-го пенсионная реформа в России вступила в силу.