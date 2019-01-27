В Париже украли граффити Бэнкси памяти жертв теракта в "Батаклане"

Граффити уличного художника Бэнкси, нанесенное на двери заднего выхода из концертного зала "Батаклан" в Париже, похищено неизвестными злоумышленниками, сообщют представители зала. Художник написал картину в июне 2018 года в память о жертвах теракта.
"Сегодня нами движет глубокое негодование", — говорится на странице концертного зала в фейсбуке. "Произведение искусства должно жить в определённой среде, эта работа имела смысл только здесь", — подчёркивают авторы сообщения.
Агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию, утверждает, что в краже работы Бэнкси, произошедшей вечером в пятницу, участвовала группа людей в капюшонах, вооруженных "болгарками" — угловыми шлифовальными машинами. Они попали на камеры видеонаблюдения, полиция ведёт их розыск.
- 13 ноября 2015 года в результате серии скоординированных нападений и взрывов в Париже погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения. Сначала трое смертников привели в действие взрывные устройства у заполненного людьми стадиона "Стад де Франс". Через несколько минут террористы напали с автоматами на посетителей двух кафе в соседнем округе Парижа. Позднее произошел взрыв в еще одном парижском кафе. Последней целью экстремистов стал концертный зал "Батаклан", его посетители были взяты в заложники. Штурм клуба длился несколько часов. Ответственность за терракт взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство".
- Британец Бэнкси — один из самых известных уличных художников в мире. Он работает анонимно, в октябре одна из его работ была продана на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов и самоуничтожилась после продажи. Некоторые работы художника продаются за "суммы с шестью нулями", — пишет Би-би-си.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.