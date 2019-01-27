В Париже украли граффити Бэнкси памяти жертв теракта в "Батаклане"

Граффити уличного художника Бэнкси, нанесенное на двери заднего выхода из концертного зала "Батаклан" в Париже, похищено неизвестными злоумышленниками, сообщют представители зала. Художник написал картину в июне 2018 года в память о жертвах теракта.

"Сегодня нами движет глубокое негодование", — говорится на странице концертного зала в фейсбуке. "Произведение искусства должно жить в определённой среде, эта работа имела смысл только здесь", — подчёркивают авторы сообщения.

Агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию, утверждает, что в краже работы Бэнкси, произошедшей вечером в пятницу, участвовала группа людей в капюшонах, вооруженных "болгарками" — угловыми шлифовальными машинами. Они попали на камеры видеонаблюдения, полиция ведёт их розыск.