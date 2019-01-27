Видеозапись крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М при посадке в Оленегорске опубликована в интернете. Катастрофа произошла 22 января, погибли 3 члена экипажа.

Видео выложено в социальных сетях, автор знал имя командира экипажа.

Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. В Минобороны заявили, что самолёт совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту. Причиной катастрофы, сообщили в ведомстве, стало попадание самолёта в снежный заряд.

На видео видно, что посадка происходила при плохой погоде. Источник ТАСС заявлял, что в этих условиях произошла ошибка пилотирования, которая привела к грубому контакту самолёта с землёй.

Командир экипажа майор Алексей Гурьев, вероятно, пилотировавший самолёт, оказался единственным выжившим в катастрофе. По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, полёты Ту-22М3 были временно приостановлены.