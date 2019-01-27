США обещают "серьезные меры" в случае угрозы дипломатам или Гуайдо

Соединённые Штаты пообещали "серьёзные ответные меры" в случае, если подчиняющиеся президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого США не считают легитимным, силовые органы создадут угрозу безопасности для американских дипломатов в стране или для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом и признанного Соединёнными Штатами.

Об этом написал в твиттере советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он также отметил, что Куба оказывает поддержку вооружённым сторонникам Мадуро.

Николас Мадуро в воскресенье отказался от выдвинутого им ранее требования к американским дипломатам покинуть страну.

Гуайдо провозгласил себя президентом на массовом митинге 23 января. Он утверждает, что имеет на это право по конституции, поскольку выборы, на которых Мадуро одержал победу, не были легитимными. США и большинство стран Латинской Америки признали Гуайдо временным президентом, такую же позицию в воскресенье занял Израиль. Страны ЕС заявили, что признают Гуйдо, если Мадуро срочно не объявит о новых выборах. Россия, Китай, Турция, Куба и ряд других стран признают президентом Мадуро.

В Венесуэле продолжаются уличные акции, однако в последние дни они не слишком многочисленны. Оппозиция намерена организовать масштабные протесты на предстоящей неделе. Сторонники Гуайдо опасаются репрессий со стороны властей - уже были задержаны сотни активистов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу наемников для охраны Мадуро. 25 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников частной военной компании в Каракас. Reuters уточняет, что речь идёт, вероятно, о связанных с Кремлём бойцах "ЧВК Вагнера", ранее принимавших участие в конфликтах в Сирии и на Украине. При этом агентство ссылается на источники, надёжность которых ряд комментаторов поставил под сомнение.

Руководство венесуэльской армии заявляет о верности Мадуро. Он посетил в воскресенье одну из военных частей. Однако военный атташе Венесуэлы в США в субботу заявил, что признает президентом Гуайдо.

Папа римский Франциск в воскресенье во время визита в Панаму призвал к "справедливому и мирному" разрешению кризиса в Венесуэле.