Кремль отрицает отправку российских наёмников в Венесуэлу

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу наемников для охраны президента Николаса Мадуро. Его легитимность не признаёт венесуэльска оппозиция и ряд стран, в том числе США.

"Да нет, конечно", — прокомментировал он слова ведущего об отправке 400 наёмников, в программе "Москва. Кремль. Путин", — цитирует чиновника "Интерфакс". "У страха глаза велики", — добавил Песков.

25 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников частной военной компании в Каракас. Reuters уточняет, что речь идёт, вероятно, о связанных с Кремлём бойцах "ЧВК Вагнера", ранее принимавших участие в конфликтах в Сирии и на Украине.

По данным агентства, бойцы частной военной компании сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу. Источник Reuters подчёркивает, что наёмники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они проводили миссии. Дмитрий Песков тогда не стал комментировать это сообщение, сказав, что у него нет такой информации.

Российский журналист Митя Алешковский нашёл самолёт государственной транспортной авиакомпании Россия, который мог бы выполнить упомянутый Reuters рейс. Российский самолёт специального лётного отряда Россия ИЛ-96 с бортовым номером RA-96019 19 января вылетел из Москвы в Сенегал. Из Сенегала 23 января он отправился в Парагвай, а оттуда и в тот же день в сторону Гаваны, где выключил транспондер, по которому его можно отследить. Согласно открытым данным, после этого он приземлялся ещё два раза (возможно, в Гаване и в Каракасе). После этого он включил транспондер и снова приземлился в Москве.

Об официальных визитах российских делегаций, соответствующих маршруту самолёта, не сообщалось.