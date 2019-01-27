США сняли санкции с компаний, связанных с Дерипаской

Министерство финансов США исключило связанные с российским предпринимателем Олегом Дерипаской компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

Ведомство ещё в декабре предупредило о намерении исключить компании из санкционного списка, в который они были включены в апреле прошлого года. Санкции против самого Дерипаски остаются в силе.

Попытки демократов в Конгрессе заблокировать снятие санкций не привели к успеху.

Министерство финансов США объяснило свой шаг тем, что доли Дерипаски в компаниях были существенно уменьшены, в результате чего он потерял контрольные пакеты, а большинство в советах директоров перешло к независимым директорам, включая граждан США. Олигарх, как сообщается, выполнил и другие требования.​

Газета New York Times на прошлой неделе подвергла эти утверждения сомнению. На основании анализа соглашений между компаниями Дерипаски и министерством финансов был сделан вывод, что Дерипаска и связанные с ним лица продолжат непрямо контролировать En+ и "Русал".

Санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, ряда контролируемых ими компаний и ещё ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".