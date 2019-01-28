Не украли, а аннексировали. Реакция на похищение картины Куинджи

Из Третьяковской галереи накануне похитили картину пейзажиста Архипа Куинджи с изображением крымской горы Ай-Петри. Вор просто снял картину со стены и вышел с ней из музея, что запечатлели многочисленные камеры безопасности. При этом полиция узнала о краже случайно - наряд приехал в галерею после жалобы о пропаже шубы из гардероба.

Татьяна Соломина

В разгар работы музея без шума и паники картину на глазах у изумленной публики снимает молодой русый кареглазый хипстер в джинсах, заходит за колонну, вынимает полотно из рамки и с картиной под мышкой, никем не удерживаемый, беспрепятственно покидает музей на белом мерседесе GL.

Смотрительница зала очухалась не сразу, потому как - даю сто к одному - была страшно занята снованием среди посетителей и подслушиванием их разговоров с целью выявления несанкционированных экскурсий.

Для нестоличных жителей поясняю - у нас в Третьяковке объявлена беспрецедентная борьба за непронесение ложки мимо рта. Все разговоры о картинах больше чем с самим собой решительно пресекаются. Любой желающий рассказать спутнику о картине (неважно, друг это, родственник из провинции или собственный ребенок) приравнивается к нелегальному экскурсоводу и выдворяется из музея с охраной без возвращения стоимости билета.

Обсуждение картины, обмен впечатлениями также приравниваются к нелегальной экскурсии и допускаются только по предварительному согласованию с галереей за 5000 р., помимо стоимости входных билетов. Так что смотрителям зала не до бесценных экспонатов, они очень заняты филерской деятельностью и погоней за лишней пятеркой.

Виктория Ивлева

Особенно прекрасны ни на что не реагирующие граждане вокруг, давно уже привыкшие к тому, что если берут, значит, надо и право имеют.

Абсурдная легкость кражи стала темой множества шуток.

Роман Романов

Огромные очереди за картинами выстроились сегодня в музеи Москвы и Петербурга. Несмотря на сильный мороз, люди ждут по несколько часов, чтобы войти и успеть забрать хоть что-нибудь.

"Хочу успеть забрать "Незнакомку" Крамского" - сообщил нашему корреспонденту Борис, менеджер по продажам салона сотовой связи, - "Но будут доволен даже если удастся взять хотя бы "Мокрый луг" Васильева".

А вот стоящий в очереди в Эрмитаж инженер Леонид мечтает о "Портрете жены художника" Анри Матисса. "Очень похожа на мою супругу, хочу подарить ей на годовщину. На кухне будет висеть" - пояснил он.

"Мы давно удивлялись, почему картины никто не берёт "- сообщил неизвестный сотрудник Третьяковки - "Ведь для того их сюда и вешали - искусство принадлежит народу. Наконец-то процесс пошёл".

​Но еще больше шуток, в которых обыгрывается тот факт, что в названии картины есть слово "Крым".

Андрей Мальгин

Правильно люди пишут. После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".

Курьезные факты, связанные с картиной и с ее выносом из музея, на этом не кончаются.

​Константин Чулаков

1. Кража произошла в день рождения автора картины.

2. После смерти живописца, в 1914 году, московское отделение Общества художников имени Куинджи постановило передать картину "Ай-Петри. Крым" в дар художественному музею в Мариуполе - его родному городу. Однако из-за начала Первой мировой, а затем гражданской войны этого не было сделано. Впоследствии хранилась в государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, где находится большая часть картин Куинджи.

Татьяна Соломина

Похищение произошло в день рождения двух замечательных людей, имеющих непосредственное отношение к делу. Это автор картины, живописец Архип Куинджи, и Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии, под бдительной охраной которой в мае прошлого года была изуродована знаменитая картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Заказчик был настолько доволен, что в январе этого года с Росгвардией был продлен контракт на охрану галереи, под которой была беспрепятственно вынесена другая жемчужина русской живописи.

​Илья Вайцман

Матерые бойцы, опытные специалисты антитеррора (нет, конечно) и борьбы с вандализмом (тоже нет). Но - видать, день рождения генерал-директора отмечали вчерась, да так, что у них и путина из Кремля вынести было можно - вот бы кто же знал-то?

Из-за того, что кража произошла в день рождения главы Росгвардии, в случившемся успели заподозрить даже "происки Навального".​

Николай Травкин

Помните, лет пять назад было громкое дело? В г. Владимире близкий подручный Навального картинку с забора украл. Оказывается они тренировались! ‬

Высказывались и предположения, что кража - не что иное, как художественная акция.

​Екатерина Ненашева

По новым данным, акция сделана в коллаборации нового состава группы Война и Петра Павленского. Группировка получила название «Перезаgruzка».

Отличный и как всегда актуальный для России перформанс с «вытащить из рамы и унести, притворившись сотрудником». Картина, напомню, называется «Ай-Петри. Крым», и представляет собой пейзажный крымский цикл Куинджи. Жду продолжения.

Осмелюсь даже заявить, что уже автоматически готова отправлять передачки воришке в тюрьму.

А зачем вам ещё это искусство, собственно.

Однако вскоре похитителя нашли по тем самым видеозаписям. Выяснилось, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков.

Аркадий Кайданов

Картину нашли. Вора взяли за жопу.

Вся страна за него болела!

"Испортил песню, дурак!"

Не люблю сказки с плохим концом

Анна Наринская

Похитителя вроде поймали. Ничего не могу с собой поделать - сочувствую ему, хотя знаю что это неправильно

Владимир Варфоломеев

Сколько красивых версий уже успело появиться: и акционизм, и политика. А оказалось, что "Крым" украл какой-то наркоман.

Ольга Карчевская

История с Третьяковкой, конечно, великолепная. Хоть она и не задумана, как художественный акт, но она им является. Все теперь снова наблюдают, как какой-то гопник, ничуть не стесняясь, <украл> Крым.

Александр Рыклин

Страхуют дебилы, охраняют дебилы, воруют дебилы... Понимаете, как его поймали, да? Тупо пробили рожу по базе... "Ептыть! Да, это же Тюнькин, его за наркоту принимали! Вот тут говорится, что он в Малаховке прописан... Поедем глянем"...

В России даже криминальный мир превращается в какой-то цирк...

Эдуард Лимонов

Эта несчастная кража в Третьяковке обратила внимание на Куинджи.

До чего же он бездарен!

В частности эта его Ай-Петри в Крыму, просто ужасна по бездарности.

Зачем это барахло держат в Третьяковке?

Подозреваемый, впрочем, свою причастность к краже отрицает - и вообще заявляет, что не помнит о своем визите в музей. ​Нашли ли пропавшую из гардероба шубу, полиция так и не сообщила.

Борис Цейтлин

Нас там не было! Вот теперь это отличная акция!