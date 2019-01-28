Не украли, а аннексировали. Реакция на похищение картины Куинджи

Из Третьяковской галереи накануне похитили картину пейзажиста Архипа Куинджи с изображением крымской горы Ай-Петри. Вор просто снял картину со стены и вышел с ней из музея, что запечатлели многочисленные камеры безопасности. При этом полиция узнала о краже случайно - наряд приехал в галерею после жалобы о пропаже шубы из гардероба.
В разгар работы музея без шума и паники картину на глазах у изумленной публики снимает молодой русый кареглазый хипстер в джинсах, заходит за колонну, вынимает полотно из рамки и с картиной под мышкой, никем не удерживаемый, беспрепятственно покидает музей на белом мерседесе GL.
Смотрительница зала очухалась не сразу, потому как - даю сто к одному - была страшно занята снованием среди посетителей и подслушиванием их разговоров с целью выявления несанкционированных экскурсий.
Для нестоличных жителей поясняю - у нас в Третьяковке объявлена беспрецедентная борьба за непронесение ложки мимо рта. Все разговоры о картинах больше чем с самим собой решительно пресекаются. Любой желающий рассказать спутнику о картине (неважно, друг это, родственник из провинции или собственный ребенок) приравнивается к нелегальному экскурсоводу и выдворяется из музея с охраной без возвращения стоимости билета.
Обсуждение картины, обмен впечатлениями также приравниваются к нелегальной экскурсии и допускаются только по предварительному согласованию с галереей за 5000 р., помимо стоимости входных билетов. Так что смотрителям зала не до бесценных экспонатов, они очень заняты филерской деятельностью и погоней за лишней пятеркой.
Особенно прекрасны ни на что не реагирующие граждане вокруг, давно уже привыкшие к тому, что если берут, значит, надо и право имеют.
Абсурдная легкость кражи стала темой множества шуток.
Огромные очереди за картинами выстроились сегодня в музеи Москвы и Петербурга. Несмотря на сильный мороз, люди ждут по несколько часов, чтобы войти и успеть забрать хоть что-нибудь.
"Хочу успеть забрать "Незнакомку" Крамского" - сообщил нашему корреспонденту Борис, менеджер по продажам салона сотовой связи, - "Но будут доволен даже если удастся взять хотя бы "Мокрый луг" Васильева".
А вот стоящий в очереди в Эрмитаж инженер Леонид мечтает о "Портрете жены художника" Анри Матисса. "Очень похожа на мою супругу, хочу подарить ей на годовщину. На кухне будет висеть" - пояснил он.
"Мы давно удивлялись, почему картины никто не берёт "- сообщил неизвестный сотрудник Третьяковки - "Ведь для того их сюда и вешали - искусство принадлежит народу. Наконец-то процесс пошёл".
Но еще больше шуток, в которых обыгрывается тот факт, что в названии картины есть слово "Крым".
Правильно люди пишут. После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".
Курьезные факты, связанные с картиной и с ее выносом из музея, на этом не кончаются.
1. Кража произошла в день рождения автора картины.
2. После смерти живописца, в 1914 году, московское отделение Общества художников имени Куинджи постановило передать картину "Ай-Петри. Крым" в дар художественному музею в Мариуполе - его родному городу. Однако из-за начала Первой мировой, а затем гражданской войны этого не было сделано. Впоследствии хранилась в государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, где находится большая часть картин Куинджи.
Похищение произошло в день рождения двух замечательных людей, имеющих непосредственное отношение к делу. Это автор картины, живописец Архип Куинджи, и Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии, под бдительной охраной которой в мае прошлого года была изуродована знаменитая картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Заказчик был настолько доволен, что в январе этого года с Росгвардией был продлен контракт на охрану галереи, под которой была беспрепятственно вынесена другая жемчужина русской живописи.
Матерые бойцы, опытные специалисты антитеррора (нет, конечно) и борьбы с вандализмом (тоже нет). Но - видать, день рождения генерал-директора отмечали вчерась, да так, что у них и путина из Кремля вынести было можно - вот бы кто же знал-то?
Из-за того, что кража произошла в день рождения главы Росгвардии, в случившемся успели заподозрить даже "происки Навального".
Помните, лет пять назад было громкое дело? В г. Владимире близкий подручный Навального картинку с забора украл. Оказывается они тренировались!
Высказывались и предположения, что кража - не что иное, как художественная акция.
По новым данным, акция сделана в коллаборации нового состава группы Война и Петра Павленского. Группировка получила название «Перезаgruzка».
Отличный и как всегда актуальный для России перформанс с «вытащить из рамы и унести, притворившись сотрудником». Картина, напомню, называется «Ай-Петри. Крым», и представляет собой пейзажный крымский цикл Куинджи. Жду продолжения.
Осмелюсь даже заявить, что уже автоматически готова отправлять передачки воришке в тюрьму.
А зачем вам ещё это искусство, собственно.
Однако вскоре похитителя нашли по тем самым видеозаписям. Выяснилось, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков.
Картину нашли. Вора взяли за жопу.
Вся страна за него болела!
"Испортил песню, дурак!"
Не люблю сказки с плохим концом
Похитителя вроде поймали. Ничего не могу с собой поделать - сочувствую ему, хотя знаю что это неправильно
Сколько красивых версий уже успело появиться: и акционизм, и политика. А оказалось, что "Крым" украл какой-то наркоман.
История с Третьяковкой, конечно, великолепная. Хоть она и не задумана, как художественный акт, но она им является. Все теперь снова наблюдают, как какой-то гопник, ничуть не стесняясь, <украл> Крым.
Страхуют дебилы, охраняют дебилы, воруют дебилы... Понимаете, как его поймали, да? Тупо пробили рожу по базе... "Ептыть! Да, это же Тюнькин, его за наркоту принимали! Вот тут говорится, что он в Малаховке прописан... Поедем глянем"...
В России даже криминальный мир превращается в какой-то цирк...
Эта несчастная кража в Третьяковке обратила внимание на Куинджи.
До чего же он бездарен!
В частности эта его Ай-Петри в Крыму, просто ужасна по бездарности.
Зачем это барахло держат в Третьяковке?
Подозреваемый, впрочем, свою причастность к краже отрицает - и вообще заявляет, что не помнит о своем визите в музей. Нашли ли пропавшую из гардероба шубу, полиция так и не сообщила.
Нас там не было! Вот теперь это отличная акция!
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