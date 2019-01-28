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"ЧВК Вагнера" на мировом глобусе

Киев, июнь 2018. Акция против российской военной агрессии в Донбассе

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О роли российских военизированных структур в международных конфликтах

Информация агентства Рейтер о якобы появлении четырехсот бойцов ЧВК Вагнера в Венесуэле заставляет вновь обратить внимание на международный размах деятельности этой структуры. Какие интересы преследует компания, находящая под покровительством близких к власти российских бизнесменов? Каких целей с ее помощью хочет добиться сама Россия на территориях Сирии, Донбасса или ЦАР? Обсуждают: журналист-расследователь "Новой газеты" Денис Коротков, источник агентства "Рейтер", председатель комитета общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, личность которого немеленно начали разоблачать СМИ, финансируемые структурами Евгения Пригожина, генерал-лейтенант, в прошлом зам.начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, журналист-международник Андрей Остальский, политолог, гражданский активист Хасан-аль-Хури, политик и предприниматель Владимир Семаго. Ведущая Елена Рыковцева

Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Начало в 19.05

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