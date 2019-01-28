Глава Фонда борьбы с коррупции Алексей Навальный подал иск к Адвокатской палате Москвы с требованием обязать ее наказать адвоката Лидию Маликову. Она была назначена судом защищать его интересы при рассмотрении прошения ФСИН о продлении испытательного срока по делу "Кировлеса" в июне 2018 года, сообщает РАПСИ.

Навальный просит обязать палату возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката за то, что она продолжила представлять его интересы после того, как он отказался от её услуг. Интересы Навального должна была представлять другой адвокат, но она заболела.

Политик просил перенести заседание, но судья отклонила просьбу и потребовала продолжить рассмотрение дела с назначенным ею адвокатом. Ранее Навальный обращался с просьбой наказать Маликову в Адвокатскую палату, но получил отказ.

На заседании Маликова поддерживала все ходатайства Навального, отмечает РАПСИ. В том числе – о собственном отводе. При её выступлениях Навальный пытался не давать ей говорить, отмечая, что адвокат не имеет права представлять его интересы. По итогам судебного рассмотрения испытательный срок политику был продлён, как того требовала ФСИН. Кроме того, политика обязали четыре раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.