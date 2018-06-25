Судья запретил Навальному отказаться от назначенного адвоката

Суд в Москве запретил оппозиционеру Алексею Навальному отказаться от назначенного ему адвоката на заседании о продлении испытательного срока политика по делу "Кировлеса". Об этом оппозиционер сообщил в твиттере.

Интересы Навального в суде должна была представлять адвокат Ольга Михайлова, которая отсутствовала по причине болезни. Оппозиционер попросил перенести заседание на 2 июля, его поддержали представители прокуратуры. Судья отклонила просьбу и потребовала продолжить рассмотрение дела с назначенным ею адвокатом. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В суде ​представители Федеральной службы исполнения наказания потребовали продлить на один год испытательный срок оппозиционера по делу "Кировлеса", а также обязать его отмечаться в инспекции четыре раза в месяц.

В 2013 году Алексей Навальный был приговорен к условному сроку якобы за хищение десяти тысяч кубометров леса в Кировской области. Следствие посчитало, что своими действиями оппозиционер нанес региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение. В феврале 2017 года суд приговорил Навального к пяти годам условно, назначив ему испытательный срок в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей.