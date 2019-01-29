Россия потеряла три позиции в мировом рейтинге восприятия коррупции

Россия заняла 138 место из 180 в глобальном Индексе восприятия коррупции за 2018 год. На той же позиции в этом году оказались Папуа – Новая Гвинея, Мексика, Ливан, Иран и Гвинейская Республика. Все они набрали по 28 баллов из ста возможных, следует из ежегодного исследования международной организации Tranparency International.

Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведённых независимыми организациями по всему миру.

По сравнению с данными за прошлый год Россия потеряла три позиции в рейтинге и один балл. До этого она три года подряд набирала по 29 баллов.

Первое место с наилучшими показателями заняла Дания, второе – Новая Зеландия, третье поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Меньше всего баллов у Северной Кореи (14), Йемена (14), Южного Судана (13), Сирии (13) и Сомали (10).

Авторы исследования считают предсказуемой потерю Россией одного балла и в качестве причины называют низкий уровень политических и гражданских прав, а также неэффективную систему сдержек и противовесов. Краеугольным камнем общественных и политических процессов в России остается кумовство, а независимые медиа являются такой же редкостью, как и независимые некоммерческие организации, на замену которым приходят правительственные.

Также в параграфе, посвященном России, упоминается иск ректора Горного университета Владимира Литвиненко к Tranparency.

"Трансперенси Интернешнл – Россия" проиграла Литвиненко иск о защите чести и достоинства после публикации расследования "Миллиардер с горы". В нем утверждалось, что ректор Горного университета владеет частью площадей в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге, построенном на месте, выделенном учебному заведению для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации.

Миллион рублей, который отсудил Литвиненко, "Трансперенси – Россия" удалось собрать при помощи краудфандинга.

Под руководством Владимира Литвиненко защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин.

Tranparency International отмечает, что исследования, проведенные в Восточной Европе и Центральной Азии, свидетельствуют о процветании коррупции. Во многих странах региона – от России до Азербайджана, Украины и Узбекистана – демократические институты подвергаются постоянной угрозе. Зачастую – со стороны авторитарных режимов, отмечают авторы исследования. Весь регион занимает в рейтинге второе место с конца, выигрывая лишь у Тропической Африки.