Минюст хочет отменить наказание за коррупцию при "форс-мажоре"

Министерство юстиции готовит законопроект, который должен отменить наказания за правонарушения, связанные с коррупцией, если они были совершены "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

Уведомление о начале работы на проектом размещено на правительственном портале нормативных правовых актов - сообщили "Ведомости".

Речь идёт о поправках к закону "О противодействии коррупции". Они должны предусматривать "освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов". На сайте указано, что сейчас идёт "общественное обсуждение" предлагаемой инициативы, при этом никаких иных подробностей, включая примеры обстоятельств непреодолимой силы, не приводятся. "Ведомостям" в министерстве сказали, что приведет примеры после завершения общественного обсуждения 8 февраля.

Обычно в праве под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные стихийные явления (землетрясения, наводнения, пожары) или обстоятельства общественной жизни (войны, эпидемии).

Разработка поправок - один из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Сейчас закон не предусматривает освобождения от ответственности за коррупционные преступления из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Согласно обнародованному во вторник международному рейтингу восприятия коррупции, Россия заняла 138-е место из 180 стран мира по этому показателю.