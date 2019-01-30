Жизнь и Ганди. Игорь Померанцев – об изменении мира

30 января 1948 года в Дели тремя выстрелами в грудь и в живот индийский радикальный журналист Натхурам Годзе застрелил 78-летнего Махатму Ганди, идеолога независимости Индии, "отца нации", как его называли на родине. В ХХ веке имена лишь нескольких государственных деятелей стали именами нарицательными. Я бы назвал четыре имени: Ленин, Гитлер, Сталин и Ганди. Надо признать, что чем бесстыжей, чем жесточе политик, тем больше у него шансов войти в историю. Ганди – исключение.

Нет, он не был святым, хотя по сравнению с другими иконами национально-освободительного движения ХХ века – Гамалем Абделем Насером, Менахемом Бегином, Степаном Бандерой, Нельсоном Манделой – Ганди кажется миролюбивым вегетарианцем. Нормальные герои XX века, формировавшие новый облик нации, не боялись бросать на весы истории свою и чужую судьбу, не боялись убивать и быть убитыми.

Главным оружием Ганди были голодовки протеста. Он был, если можно так сказать, гроссмейстером голодовок: биографы насчитали десятки проведённых им голодовок, классических, частичных и полных. Как правило, они завершались глотком апельсинового сока. Выдающийся британский политик и империалист Уинстон Черчилль издевательски называл Ганди типичным лондонским стряпчим, изображающим из себя пресловутого восточного факира. Доля правды в этом была. В автобиографической книге "Моя жизнь" Ганди честно рассказал, как в Лондоне покупал в модном магазине на Бонд-стрит дорогой костюм, цилиндр за 19 шиллингов, как посещал уроки танцев, французского и красноречия, как научился завязывать галстуки.

Можно сказать, что Соединённому Королевству повезло с Ганди, а Ганди – с королевством

Британский истеблишмент относился к Ганди скорее благосклонно: он не был агрессивным бунтарём, к тому же в нём видели человека английской политической культуры. Как Ленина или Гитлера, Ганди арестовывали, сажали в тюрьму, но внешние обстоятельства не сказывались на его убеждениях. До конца жизни Ганди исповедовал ненасильственное сопротивление и в борьбе за независимость Индии добился своего, не пролив чужой крови. Можно сказать, что Соединённому Королевству повезло с Ганди, а Ганди – с королевством. Он проповедовал ненасильственные методы, а оно брезговало диктаторскими приёмами. Процесс деколонизации был обоюдным: колонии боролись, а империи, большие и малые, по экономическим, политическим, психологическим причинам уступали власть и территории. Гармония так и осталась недосягаемой целью. Как говорил Ганди: "Ценность идеала в том, что он удаляется, по мере того как мы приближаемся к нему“.

Выдающийся британец, писатель и, по его собственным словам, "демократический социалист" Джордж Оруэлл ставил под сомнение методы Ганди в противостоянии тоталитарным режимам: "Русские люди могут прибегнуть к гражданскому неповиновению, и даже тогда – судя по истории украинского голода – это ничего не изменит". При этом Оруэлл отмечал, что политическая цель Ганди – мирное окончание британского владычества в Индии – была в конце концов достигнута. "Какой чистый запах оставил он после себя!" – восклицал Оруэлл.

О Ленине, Гитлере и Сталине написано и придумано куда больше, чем о Ганди. Мастера культуры хорошо знают, что злодеи – украшение любой книги, фильма, спектакля. Злодеи вселяют ужас – и потому волнуют. Ганди вселяет надежду. Оставим злодеев искусству. А в жизни будем держаться Ганди.

Игорь Померанцев – журналист Радио Свобода, автор и ведущий пятничного выпуска программы "Поверх барьеров"

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