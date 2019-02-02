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Дороги к свободе

Беларусь: с Россией или в России? Эфир в 17:05

Автомобиль со штандартами президента России и президент Белоруссии у Дворца независимости

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Что произойдет с белорусской государственностью, и каковы могут быть последствия происходящих процессов для Украины?

Виталий Портников беседует с политиком, бывшим послом Украины в Беларуси Романом Бессмертным и белорусской журналисткой, главным редактором издания «Хартия-97» Натальей Радиной. Эфир в 17:05.

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