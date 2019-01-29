Прекращено дело об экстремизме против лингвиста Алексея Касьяна

Следственный комитет России принял решение о прекращении уголовного дела об экстремизме в интернете в отношении старшего научного сотрудника РАН Алексея Касьяна. Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, следствие не нашло в действиях подозреваемого состава преступления.

Лингвист Российской академии наук Алексей Касьян был привлечен к уголовной ответственности в октябре 2018 года за посты в "Живом журнале".

В 2014 году он опубликовал запись со словами "представители советской интеллигенции *русского* происхождения должны понимать: деньги, которые Россия отдает в чеченский общак идут в частности на подкуп судей". Годом позже на странице "ЖЖ" у лингвиста появилась фраза "Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос". Следствие посчитало эти высказывания унижением достоинства представителей кавказских национальностей и мусульман.

В ходе следствия дома у Касьяна был проведён обыск, во время которого у научного сотрудника изъяли листовки и электронные устройства. С ученого также взяли подписку о невыезде.

В январе вступили в силу изменения в статье 282 Уголовного кодекса России. Теперь за первое нарушение закона об экстремизме в сети пользователей могут привлечь лишь к административной, не к уголовной ответственности. В связи с этим с начала года в России были отменены несколько приговоров за репосты материалов в интернете, которые следствие посчитало экстремистскими.

Во вторник сообщалось о том, что в Россию вернулась жительница Барнаула Мария Мотузная. Её обвиняли в экстремизме за публикацию картинок с шутками про православных священников. В октябре она уехала на Украину, опасаясь уголовного преследования в России.