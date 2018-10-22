Сотрудника РАН обвинили в экстремизме из-за постов в ЖЖ

В Москве следователи предъявили обвинение в экстремизме сотруднику Института языкознания Российской академии наук Алексею Касьяну из-за его публикаций в "Живом Журнале". В Следственном комитете считают, что ученый возбуждал ненависть и вражду к народам Кавказа и Азии, сообщает правозащита "Открытой России".

Сотрудники ведомства обнаружили три записи, опубликованные в 2014, 2015 и 2016 году. В них Касьян рассуждал о деньгах, которые Россия якобы отдает в "чеченский общак" и о няне Гюльчехре Бобокуловой, которая убила четырехлетнего ребёнка в Москве.

В июне в доме Касьяна сотрудники полиции провели обыск. Они изъяли компьютерную технику. Правоохранители заявили, что обыск связан с уголовным делом о "разжигании ненависти и вражды".

Касьян связывает уголовное дело со своей деятельностью в проекте сообщества "Диссернет" под названием "Диссеропедия журналов". Он разоблачал научные издания из списка Высшей аттестационной комиссии, которые публикуют заказные статьи. Также Касьян считает, что дело может быть связано с опубликованной им карикатурой на главу Чечни Рамзана Кадырова.