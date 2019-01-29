Глава "Российской ЛГБТ-сети" получил угрозы из Грозного

"Российская ЛГБТ-сеть" опубликовала на своей странице в Фейсбуке видеоролик с угрозами, присланный главе организации Игорю Кочеткову от жителя Грозного Басханова Али Абиевича.

На видео мужчина в военной одежде, не скрывающий своего лица, обращаясь к Кочеткову говорит, что если тот заедет на некую территорию (речь, вероятно, идёт о Чечне), то это будет его "последней остановкой". Также он называет главу ЛГБТ-сети "тварью без рода и фамилии", призывает его "оставить Чечню в покое" и "дуть туда, откуда приехал".

В организации отметили, что не знают, чего ждать дальше, и попросили о максимальной огласке инцидента.

Ранее Кочетков подал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить сообщения о новых задержаниях и пытках геев в Чечне. В заявлении сказано, что с 6 декабря 2018 года по 22 января 2019 года в Грозном по подозрению в гомосексуальных связях задержали 14 человек. Всех их удерживали в отделе полиции №2 по Октябрьскому району и в управлении МВД по городу, подвергали избиениям, сексуальному насилию и пыткам электрическим током. Задержанных также принуждали подписывать пустые бланки объяснений.

В ЛГБТ-сети называют имя одного из задержанных – Бекхан Юсупов. Остальные пострадавшие, опасаясь за свою жизнь, пожелали сохранить анонимность.

Организация также передала в СК данные одного из задержанных, убитого полицейскими в период с 1 по 20 января.