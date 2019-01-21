ЛГБТ-сеть сообщила новые подробности содержания геев в ОВД Чечни

Российская ЛГБТ-сеть со ссылкой на собственные источники сообщила, что задержанных в начале декабря 2018 года на территории Чечни геев удерживают в отделах полиции Грозного и Аргуна. По данным организации, в Грозном они содержатся в РОВД Заводского района.
Исполнительный директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков уточнил, что пытки, которым подвергаются геи, стали более жестокими и изощренными, а применяются они не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам. Задержанных, в частности, не кормят, поят грязной водой, оставшейся после мытья пола, избивают и насилуют электрошоковыми дубинками, мужчин обривают наголо, одевают в женскую одежду и заставляют называть друг друга женскими именами.
В начале января Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток.
По свидетельствам жителей Чечни, которым удалось связаться с правозащитниками, у задержанных отбирали документы, угрожали фальсификацией уголовных дел против них и их родственников, заставляли подписывать чистые бланки протоколов допросов.
По информации ЛГБТ-сети, старт новой волне преследований дало задержание администратора группы "ВКонтакте", в которой общались кавказские гомосексуалы.
Корреспонденту Радио Свобода также удалось пообщаться с одним из пострадавших. Он рассказал, что его содержали в некой секретной тюрьме (но не в Аргуне) вместе с семью другими молодыми людьми. Все задержанные прошли через жестокие избиения и пытки током, как минимум трое из них, в том числе собеседник Радио Свобода, были впоследствии переданы родным.
Власти Чечни отрицают утверждения о новой волне преследований ЛГБТ в республике. Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил "Интерфаксу", что "никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации" в Чечне "не было и не могло быть". Утверждения об этом он назвал "абсолютной ложью".
- В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации ООН, Евросоюза, США и других западных стран призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав. Доследственная проверка Следственного комитета результатов также не дала: уголовное дело возбуждено не было.
- Летом прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой потребовала от России расследовать нарушения прав ЛГБТ-сообщества и наказать виновных. Расследование, проведённое ОБСЕ в рамках так называемого "Московского механизма", подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни, применения пыток к задержанным независимо от их возраста и пола, существования "секретных тюрем" и внесудебных казней.
- Начиная с апреля 2017 года Российская ЛГБТ-сеть эвакуировала из Чечни около 150 человек. Более 130 человек покинули Россию.
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