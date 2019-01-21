ЛГБТ-сеть сообщила новые подробности содержания геев в ОВД Чечни

Российская ЛГБТ-сеть со ссылкой на собственные источники сообщила, что задержанных в начале декабря 2018 года на территории Чечни геев удерживают в отделах полиции Грозного и Аргуна. По данным организации, в Грозном они содержатся в РОВД Заводского района.

Исполнительный директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков уточнил, что пытки, которым подвергаются геи, стали более жестокими и изощренными, а применяются они не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам. Задержанных, в частности, не кормят, поят грязной водой, оставшейся после мытья пола, избивают и насилуют электрошоковыми дубинками, мужчин обривают наголо, одевают в женскую одежду и заставляют называть друг друга женскими именами.

В начале января Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток.

По свидетельствам жителей Чечни, которым удалось связаться с правозащитниками, у задержанных отбирали документы, угрожали фальсификацией уголовных дел против них и их родственников, заставляли подписывать чистые бланки протоколов допросов.

По информации ЛГБТ-сети, старт новой волне преследований дало задержание администратора группы "ВКонтакте", в которой общались кавказские гомосексуалы.

Корреспонденту Радио Свобода также удалось пообщаться с одним из пострадавших. Он рассказал, что его содержали в некой секретной тюрьме (но не в Аргуне) вместе с семью другими молодыми людьми. Все задержанные прошли через жестокие избиения и пытки током, как минимум трое из них, в том числе собеседник Радио Свобода, были впоследствии переданы родным.

Власти Чечни отрицают утверждения о новой волне преследований ЛГБТ в республике. Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил "Интерфаксу", что "никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации" в Чечне "не было и не могло быть". Утверждения об этом он назвал "абсолютной ложью".