Нурмагомедова отстранили от боёв за драку с фанатами Макгрегора

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала на девять месяцев российского борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за участие в потасовке после боя с ирландцем Конором Макгрегором во время чемпионата UFC. Россиянина также обязали заплатить штраф в 500 тысяч долларов.

Комиссия также оштрафовала и исключила из соревнований Конора Макгрегора, но только на шесть месяцев. Ирландца обязали заплатить штраф в десять раз меньше россинина: он составит 50 тысяч долларов.

Менеджер дагестанского бойца Али Абделазиз заявил, что считает несправедливой разницу в размере штрафов.

Сообщается, что срок дисквалификации спортсменов отсчитывается от дня инцидента 6 октября. Тогда после поединка Нурмугамедов перелез через ограждение и начал драку с болельщиками Макгрегора. UFC не стала вручать Нурмагомедову чемпионский пояс сразу после боя. В организации заявили, что спортсмен нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результатов.

По словам Нурмагомедова, причиной драки стало то, что Макрегор после проигранного им боя в нецензурных словах оскорбил мусульман. Ирландец эти обвинения отрицает.