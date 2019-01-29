Настя Рыбка отказалась отвечать на вопросы CNN об Олеге Дерипаске

Российские спецслужбы запретили белорусской модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, публично рассказывать о миллиардере Олеге Дерипаске. Об этом сама Вашукевич рассказала в интервью CNN.

Рыбка оказалась отвечать на вопрос журналиста о вероятной причастности Дерипаски к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Она уточнила, что после задержания в России представители российских спецслужб посетили её в изоляторе и "чётко дали понять, что надо говорить, а что нет" про бизнесмена.

В 2018 году Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Поводом для расследования стали книга и публикации в инстаграме Рыбки. Модель утверждала, что миллиардер обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США.

После выхода расследования белорусскую модель и россиянина лександра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, задержали в Таиланде, обвинив в организации незаконных секс-тренингов. Девять месяцев они провели в тюрьме, после чего их приговорили к условному сроку и депортировали. Когда Рыбка и Лесли прилетели в Москву, их снова задержали – теперь по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Позднее их отпустили из полиции под обязательство о явке.

Юристы Дерипаски потребовали принудительно взыскать с Рыбки и Лесли, один миллион рублей, который суд обязал их выплатить по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации российского миллиардера.